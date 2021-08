“La négociation avec le FC Barcelone a été très longue”

in

28/08/2021

Le à 14h30 CEST

Georginio Wijnaldum est revenu se prononcer sur sa non-signature par le FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais est passé tout près d’atterrir au Camp Nou avec la lettre de liberté et de rejoindre le projet de Ronald Koeman, mais l’irruption du PSG l’a empêché. Le club français a mis sur la table un contrat qu’il ne pouvait pas refuser et un projet sportif plus compétitif à court terme que le Barça.

Ce samedi, Wijnaldum s’est présenté devant les médias en avant-première du match de son équipe contre Reims, prévu ce dimanche à 20h45, et a été interrogé sur ce qui s’est passé cet été. “Je négociais avec le Barça, ça se passait bien, mais c’était un très long processus. Le PSG était plus rapide. Il voulait vraiment m’embaucher, c’est ce qui a fait la différence”, a-t-il avoué avant de célébrer l’arrivée de Leo Messi au Parc des Princes : “Je suis très heureux qu’il soit venu. Encore plus après avoir vu comment il est en tant que personne. Il est très humble“.

“Je ne veux pas dire que je regrette encore moins de ne pas avoir signé pour le Barça maintenant que Messi est là. J’ai juste eu de la chance d’être venu avec nous. J’ai été convaincu par le projet sportif& rdquor;, a précisé un Wijnaldum qui espère « pouvoir aider et apporter des solutions au PSG & rdquor; des deux côtés de la cour.