La négociation de la réforme du travail, vouée à l’échéance faute de résultats

29/11/2021 à 08:25 CET

Rafa Bernardo

L’idée du gouvernement de clore la négociation de la réforme du travail début décembre, afin d’approuver la mesure à temps avant la limite marquée par Bruxelles – la fin de l’année – ne va pas être remplie. Toutes les parties sont convaincues que le dialogue se poursuivra jusqu’au dernier moment, et plusieurs facteurs le poussent : pour commencer, personne ne veut être considéré comme le premier à se lever de la table et être laissé comme le coupable qu’il y a n’est pas un pacte. Mais les raisons sous-jacentes sont la difficulté des sujets abordés et une technique de négociation si lourde et surchargée qu’elle a accumulé retard sur retard jusqu’à rendre impossible une résolution autour du jour de la Constitution.

Une illustration des problèmes est donnée par la dernière réunion, tenue ce vendredi : elle a commencé à 9h30 du matin et a duré jusqu’au bord de 14h00, selon l’un des participants. L’essentiel de la réunion a été consacré, comme mercredi, à la contrats de formation, « une affaire qui, étant importante, ne sera pas celle qui déterminera qu’une partie signe ou ne signe pas », précise cette source, qui regrette la formule de négociation consistant à « revoir chaque sujet article par article, paragraphe par paragraphe, au lieu de faire un examen global, ce qui nous permet d’avancer : je cède sur ceci, en échange de cet autre. Avec la méthode actuelle, nous ne nous répétons notre programme des hauts à chaque point spécifique « .

A ce problème s’ajoute le négociateurs excessifs, selon un autre des participants à la table. Paix entre les vice-présidents Calviño et Diaz Dans leur dispute pour le contrôle de la négociation, celle-ci a été scellée au prix de l’incorporation de plus d’interlocuteurs d’autres ministères en plus du Travail. Résultat : la délégation gouvernementale à la dernière table était d’une dizaine de personnes. « C’est très peu opérationnel ; au final, entre eux et les agents sociaux nous sommes une vingtaine de personnes, et les rencontres deviennent un succession monologueUne solution possible, utilisée avec succès dans d’autres négociations comme les retraites, est – soulignent-ils – de tenir des « réunions bilatérales, plus secrètes » entre le Gouvernement et chacun des interlocuteurs pour clarifier les choses et laisser les dossiers prêts pour la table. général.

Une autre rencontre plus

Ainsi, des nouvelles sont attendues pour ces derniers jours de novembre : l’association patronale, qui est depuis l’été sans fournir aucun document à la table, a promis d’avoir une proposition prête qui -si elle arrive à temps- pourrait être débattue en une réunion spéciale, ce mardi; si elle n’est pas prête d’ici là, elle se réunira lors de la réunion habituelle du mercredi. Sources de PDG expliquer que l’environnement interne de l’organisation est tendu, car « chaque fois que nous allons à table, ils nous enlèvent quelque chose par rapport à la réglementation en vigueur » (par exemple, lors de la dernière réunion, la principale nouveauté était une augmentation des peines pour les contrats temporaires irréguliers).

Les efforts de négociation de CEOE se concentrent désormais, expliquent-ils, sur un régulation de la temporalité « Cela couvre les besoins réels des entreprises, notamment celles des secteurs tels que l’hôtellerie et l’agriculture, puisque le contrat de travail ou de service sera supprimé. » Laissez l’employeur signer à la fin, ils avancent de l’organisation, cela dépendra du contenu final et la réponse interne qu’ils génèrent : « si le coût est très élevé, on risque de ne pas le supporter, ou de ne pas tout supporter », disent-ils, ouvrant la porte à une formule qui n’a encore été testée dans aucune des grandes réformes : le « désaccord convenu », pour lequel il y a une compréhension dans la plupart des matières mais un point spécifique empêche un accord, comme cela s’est produit avec les règles d’égalité.

Les syndicats sont plus proches des documents que traite désormais le gouvernement ; En effet, alors que se tenait la réunion de ce vendredi, l’un des négociateurs habituels a avancé dans un acte public que les traditionnelles « lignes rouges » des centrales sont bien traitées dans les textes de l’Exécutif : « il y a deux éléments fondamentaux pour que le UGT est conclu un accord : le ultractivité des accords [su vigencia una vez caducados] et la prévalence de l’accord d’entreprise sur le secteur ; juste ces deux choses justifie déjà une signature, même s’il y en aura évidemment plus », a-t-il déclaré Mariano hoya, secrétaire général adjoint pour la politique syndicale de l’UGT lors d’un acte de son syndicat en Estrémadure.

Au-delà de 2021

S’il n’y a pas d’avancées extraordinaires dans les prochains jours, peu probables, les semaines suivantes jusqu’à la fin de l’année semblent être très juste pour parvenir à un accord, selon des sources syndicales et patronales. L’une des personnes consultées avance la possibilité de convenir et d’approuver un arrêté-loi royal avant le 31 décembre pour sauver le terme convenu avec Bruxelles, et que le texte soit finalisé dans le mois jusqu’à sa validation par le Congrès, et s’il faut continuer ajuster les questions dans leur traitement parlementaire éventuel en tant que projet de loi.

Une autre possibilité consiste à dépasser directement le délai si l’accord est perçu comme proche, mais – insiste l’un des négociateurs – le Commission européenne a clairement indiqué que si la conformité est retardée, les paiements sont retardés Fonds européens : 10 milliards dépendent de l’approbation de la réforme du marché du travail, la dernière des 52 jalons prévus pour fin 2021 qui est en suspens. Le commissaire européen au travail lui-même, qui a rencontré à Madrid ces derniers jours les vice-présidents Calviño et Díaz, ainsi que le ministre de l’Inclusion, a également célébré rencontres avec les agents sociaux et il a exprimé l’intérêt de l’Exécutif communautaire pour une réforme qui combat la temporalité, de préférence avec un accord, comme ils l’expliquent à partir du dialogue social.

Sources gouvernementales exclure le dépassement de la limite : « Avant le 31 décembre, la réforme sera approuvée par le Conseil des ministres, avec ou sans accord. Bien sûr, ils savent déjà que la négociation va se précipiter chaque jour possible « comme cela s’est passé dans l’erte ou dans la réforme des retraites », rappellent-ils.