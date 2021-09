La négociation publique de wPKT, version encapsulée de PKT Cash, | Invezz

Obeah Bridge, un pont d’application décentralisé entre Binance (BNB / USD) Smart Chain et les écosystèmes PKT également connu sous le nom d’ODApp, a annoncé que le trading public wPKT est actif sur PancakeSwap, a appris Invezz dans un communiqué de presse. ODApp convertit PKT Cash en un nouveau jeton de crypto-monnaie Binance Smart Chain BEP20 wPKT sur une base 1: 1. La cotation sur l’échange populaire reflète l’intérêt croissant pour le projet PKT, qui permettra aux gens du monde entier de monétiser la bande passante Internet depuis votre domicile ou votre bureau.

La version encapsulée de PTK Cash donne à l’écosystème sous-jacent un accès à DeFi sur la Binance Smart Chain. Le pont développera également la capacité de négocier wPKT sur Ethereum (ETH / USD), Polygon (MATIC / USD) et Solana (SOL / USD). Tous ces réseaux partagent une vision d’infrastructure décentralisée. Vishnu Seesahai, co-fondateur d’ODApp, a commenté :

« Si vous regardez comment la communauté PKT s’est développée au cours des 24 derniers mois, il n’est pas étonnant qu’elle soit en train de devenir un protocole blockchain de couche 1 sérieux. Maintenant que PKT peut être échangé contre un jeton BEP20 ou ERC20, il présente PKT aux communautés de crypto-monnaie les plus grandes et les plus matures au monde et donne accès à l’agriculture de rendement, aux prêts et aux paris dans l’espace DeFi.