La neige, impliquée dans la chute, reçoit des points sur un sourcil et un menton

18/08/2021 à 18:48 CEST

L’Espagnol Mikel Nieve (BikeExchange) a été impliqué dans la chute à 11 kilomètres de la ligne d’arrivée de l’étape de ce mercredi de la Vuelta se terminant à Albacete et a dû recevoir des points de suture à un sourcil et au menton.Le coureur navarrais a terminé dernier de l’étape avec un temps perdu de 12 minutes et 32 ​​secondes du vainqueur Jasper Philipsen (Alpecin).

Les autres coureurs touchés par la chute étaient, entre autres, le leader Rein Taaramae, qui a donné 2,21 après un gros effort pour recoller de la tête, et le Français Romain Bardet (DSM), avant-dernier et très endoloris avec le même temps perdu que Neige.

Les supporters et le vent sont toujours des ennemis redoutables du peloton dans les étapes de plat de La Mancha, comme celle disputée aujourd’hui mercredi.