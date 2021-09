Annonces

La néo-banque australienne Volt s’associe à Crypto Exchange dans le cadre d’un accord unique en son genre dans le pays

AnTy6 septembre 2021

La néo-banque australienne Volt s’est associée à BTC Markets (BTCM) pour fournir à l’échange de crypto-monnaie des capacités bancaires.

BTCM, qui compte environ 325 000 clients australiens, pourra désormais offrir à ses utilisateurs l’accès à un compte de gestion de trésorerie d’entreprise avec notifications en temps réel et automatisation des paiements.

Dans les mois à venir, la bourse invitera ses clients à ouvrir des comptes bancaires Volt pour des transactions en temps réel, ont indiqué les sociétés.

Les dépôts dans les comptes Volt sont en fait couverts par la protection d’un maximum de 250 000 dollars australiens (environ 186 000 dollars) par titulaire de compte dans le cadre du programme de réclamations financières, a ajouté la société.

Il s’agit de la première opération du genre dans le pays qui pourrait aider les néo-banques à percer le marché bancaire avec des offres à bas prix. L’Australie est actuellement dominée par les « quatre grandes » banques Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp, New Zealand Banking Group et National Australia Bank, qui contrôlent collectivement près de 80 % du marché.

Plus tôt cette année, l’autorité de surveillance bancaire australienne, l’Australian Prudential Regulation Authority (APRA), a instauré des exigences plus strictes pour les entreprises à la recherche de licences bancaires. Renforçant encore l’examen minutieux des nouveaux entrants sur le marché, il a mis en lumière les inquiétudes concernant les « néo-banques ».

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.