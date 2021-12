La néo-banque Jupiter lève un financement de Rs 641 crore auprès de Tiger Global, Sequoia

Le dernier cycle de financement a été co-dirigé par Tiger Global, Sequoia Capital India et le fonds de capital-risque américain QED Investors, aux côtés d’investisseurs existants.

La start-up néobancaire Jupiter a levé 641,40 crores de roupies (86 millions USD) auprès d’investisseurs dirigés par Tiger Global et Sequoia Capital dans le cadre d’un cycle de financement de série C.

Cela a porté la valorisation de la société à environ 711 millions de dollars (plus de 5 302 crores de roupies), a déclaré Jupiter mercredi. En termes simples, les néo-banques sont des banques numériques sans succursales physiques.

Le dernier cycle de financement a été co-dirigé par Tiger Global, Sequoia Capital India et le fonds de capital-risque américain QED Investors, aux côtés d’investisseurs existants tels que Matrix Partners India.

Le financement intervient également un peu plus d’un mois après que la société de deux ans est sortie du mode bêta et a officiellement lancé ses services, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La société brésilienne Nubank, Global Founders Capital, Mirae Assets Venture, Addition Ventures, Tanglin VC, Greyhound, 3one4 Capital et Beenext, entre autres, sont les investisseurs existants de Jupiter.

Jupiter a déjà attiré plus de 5 lakhs d’utilisateurs en peu de temps lors de son lancement en accès anticipé en juillet. Jupiter s’est associé à la Federal Bank pour fournir des comptes bancaires aux consommateurs, a indiqué la société.

Jupiter vise à embarquer environ 20 utilisateurs lakh d’ici décembre 2022.

Son fondateur et PDG Jitendra Gupta a déclaré : « Nous pensons que nous vivons une période unique où les consommateurs adoptent la technologie plus rapidement que prévu. Les consommateurs recherchent un endroit où ils peuvent obtenir une meilleure expérience pour leurs finances plutôt qu’une simple application bancaire vanille. La société se concentre exactement sur la fourniture d’une meilleure expérience de finances personnelles aux consommateurs d’une manière personnalisée et contextuelle, a-t-il déclaré.

