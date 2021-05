La néobanque Open, soutenue par Tiger Global, enregistre jusqu’à présent 1 million d’utilisateurs de PME; ajoute 60000 par mois

Open avait acheté une start-up de TPS et d’automatisation financière Optobizz en février de cette année pour 5 millions de dollars dans le cadre d’une transaction d’actions plus espèces.

Open, la start-up de néobanque axée sur les petites entreprises, soutenue par Tiger Global, a déclaré qu’elle accueillait 60000 nouvelles petites entreprises et startups chaque mois, ajoutant à sa base de plus d’un million de clients enregistrés en quatre ans depuis son lancement, selon le PDG et cofondateur de la société, Anish Achuthan. . Lancé en mai 2017, Open est soutenu par Speedinvest, Beenext, Recruit Strategic Partners, AngelList, 3one4 Capital, Unicorn India Ventures, etc., et a levé jusqu’à présent 35 millions de dollars de financement. Il propose des services de compte courant, cartes de crédit, cartes de débit, paiements, comptabilité et gestion des dépenses en partenariat avec des banques.

«Nous sommes passés de l’intégration de 1 000 nouvelles entreprises chaque mois en 2018 à 60 000 nouvelles entreprises chaque mois sur la plateforme. Nous étendons maintenant nos ventes numériques et internes, nos partenaires de distribution et avons récemment augmenté nos plates-formes de distribution bancaire à sept banques, ce qui nous aidera à atteindre 5 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année prochaine », a déclaré Achuthan à Financial Express Online. Pour cette année, l’entreprise vise à atteindre une base de clients de 2 millions.

Le concept de néobanques a repris dans le monde grâce à la numérisation accrue des services bancaires et à la réduction du temps consacré par les clients à des tâches clés qui, autrement, ne pourraient pas être prises en charge par les banques traditionnelles aussi fluides que les néobanques. Contrairement à toute une série de services, les néobanques, qui fonctionnent uniquement en ligne, offrent aux clients un ensemble de services dédiés tels que les paiements, la comptabilité, la gestion des dépenses ainsi que les services bancaires réels. Cela signifie également que l’on ne peut pas s’attendre à des prêts automobiles, à des hypothèques immobilières ou à des services commerciaux et à des services en personne en cas de recours à un gros prêt. Essentiellement, les néobanques jouent sur le concept d’être plus rapide et plus simple pour proposer des services financiers et bancaires sur les smartphones des utilisateurs. Les néobanques n’ont pas de licence bancaire mais construisent des services sur l’infrastructure bancaire existante. Pendant la pandémie, leur adoption s’est accélérée.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter de Financial Express pour les PME: votre dose hebdomadaire d’informations, de points de vue et de mises à jour sur le monde des micro, petites et moyennes entreprises

«Pendant la pandémie, nous avons vu de nombreuses petites entreprises adopter des outils numériques pour gérer leurs finances. La majorité des transactions sur Open se font via la fonction de comptes fournisseurs et recevables, suivie de la comptabilité intégrée. La plate-forme s’est développée de plus en plus forte, ayant enregistré des transactions sur la plate-forme qui dépassent 24 milliards de dollars de transactions par an », a ajouté Achuthan. Open avait également fait une acquisition. Il avait acheté une start-up de TPS et d’automatisation financière Optobizz en février de cette année pour 5 millions de dollars dans le cadre d’une transaction d’actions plus espèces.

NiYo, RazorpayX, Fi, Chqbook et Finin font partie des autres néobanques en Inde. Selon Zion Market Research, la taille du marché mondial des néobanques s’élevait à 18,6 milliards de dollars en 2018 et devrait croître – à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 46,5% entre 2019 et 2026 – à environ 394,6 milliards de dollars d’ici 2026.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.