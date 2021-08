La Nest Doorbell alimentée par batterie présente d’excellentes fonctionnalités et certaines limitations notables

Google a lancé sa nouvelle Nest Doorbell et ses nouvelles caméras tôt jeudi, avec des designs élégants et des batteries rechargeables. Alors que Google vante la commodité et la flexibilité supplémentaires des appareils domestiques intelligents alimentés par batterie, une limitation notable qui peut entraver la Nest Doorbell est le manque d’enregistrement 24h/24 et 7j/7.

Il s’agissait d’une fonctionnalité trouvée sur l’ancien Nest Hello, qui a maintenant été renommé “Nest Doorbell (wired)”. Si vous étiez abonné à Nest Aware, vous pouvez enregistrer en continu jusqu’à 30 jours d’historique vidéo.

Compte tenu de la nature de la nouvelle Nest Doorbell, il n’est pas surprenant que cela ait été limité à 30 ou 60 jours d’historique des événements, ce qui signifie qu’elle ne commencerait à enregistrer que lorsqu’elle détecterait des éléments tels que des colis, des véhicules, des personnes ou des animaux. La sonnette peut durer jusqu’à sept mois avec une seule charge, mais avec plus d’événements à suivre, cela peut facilement se réduire à un mois avant de nécessiter une recharge. Cependant, Google indique que l’appareil n’est pas capable d’enregistrer en continu même lorsqu’il est branché et en charge en continu.

C’est une omission étrange, car la nouvelle Nest Cam alimentée par batterie est capable d’enregistrer jusqu’à 10 jours en continu lorsqu’elle est branchée. On ne sait pas pourquoi Google limite la Nest Doorbell, et la société n’était pas immédiatement disponible pour clarifier quand nous avons contacté , mais Android Police note que cela est dû à la taille de la sonnette affectant les thermiques internes, en particulier face à la lumière directe du soleil.

Malgré la limitation, la Nest Cam est déjà équipée de certaines fonctionnalités qui ne sont normalement disponibles que derrière le paywall Nest Aware, y compris les zones d’activité qui ne déclencheront des enregistrements que lorsqu’un mouvement est détecté dans une certaine zone et l’intelligent susmentionné alerte les personnes et les objets spécifiques. événements. Cela seul pourrait le mettre en avant de certaines des meilleures sonnettes intelligentes.

Bien entendu, pour bénéficier de certaines des fonctionnalités les plus robustes telles que la détection des visages familiers et l’enregistrement étendu, les propriétaires de Nest Doorbell et de Nest Cam devront s’inscrire à Nest Aware. Selon une page d’assistance, les nouveaux produits Nest ne sont pas compatibles avec l’abonnement Nest Aware de 1re génération, ce qui signifie que vous ne pourrez pas bénéficier de vos droits acquis.

Bien sûr, bien que les nouveaux Nest Aware et Nest Aware Plus aient certaines limitations par rapport à l’abonnement d’origine, ils ajoutent également une tonne de valeur qui les rend intéressants pour les besoins de votre maison intelligente. Cela dit, l’abonnement 1re génération est toujours compatible avec les anciens produits Nest de Google, tels que la Nest Doorbell (filaire).

L’absence d’enregistrement 24h/24 et 7j/7 vous dissuadera-t-elle d’acheter la nouvelle Nest Doorbell, ou les fonctionnalités intelligentes incluses pour l’enregistrement d’événements vous conviennent-elles ? La nouvelle sonnette est en précommande aujourd’hui et sera mise en vente le 24 août, avec la nouvelle Nest Cam (batterie).