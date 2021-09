La neurocratie est un mystère de meurtre cyberpunk via Wikipedia

Image : Ligne de lecture

Neurocracy est une histoire mystérieuse de meurtre cyberpunk basée sur un navigateur, racontée au cours de 10 semaines dans le monde réel et de 10 jours de jeu, à travers le successeur hypothétique de Wikipedia, Omnipedia. Il présente un avenir dystopique dans lequel l’escalade des pandémies a poussé la communauté mondiale à abandonner la vie privée individuelle au profit de la poursuite d’une « bio-sécurité » totale. Le jeu a des choses intéressantes à dire sur les tendances émergentes autour des pandémies, de la santé publique et de la souveraineté des États. Je ne suis cependant pas ici pour vous parler de ces aspects aujourd’hui, je suis ici pour vous parler de la pire partie de son enfer corporatisé et surveillé : l’avenir est très ennuyeux.

Ce qui ne veut pas dire que Neurocracy est mal écrit ou livré (ce n’est pas le cas), ou que son intrigue n’est pas engageante (elle l’est !). Les auteurs font un excellent travail en simulant un Wikipédia parrainé par mégacorps et sans danger pour la marque. Et c’est là que réside sa critique la plus subtile, et ma préférée, de notre avenir hypercapitaliste : que la normalisation, la production de contenu algorithmique et la modération stricte empêcheront les gens d’être des cinglés en public.

Vous jouez à Neurocracy en suivant des hyperliens via un suivi d’entreprise fictif de Wikipédia en 2049. Cela signifie que la majorité de votre temps à jouer au jeu sera consacré à la lecture, à la recherche d’indices et à la discussion des théories avec d’autres joueurs. Il sort épisodiquement sur 10 semaines, le premier épisode servant d’introduction gratuite au jeu. À partir d’aujourd’hui, c’est jusqu’à l’épisode huit.

L’équivalent Wikipédia du jeu, Omnipedia, comprend également une fonction de rétrospective historique un peu comme Wikipédia du monde réel – vous permettant de voir l’historique des modifications précédentes – et le jeu fait sa narration la plus intéressante à travers cette vue. Voir des modifications mineures entre deux jours peut vous en dire beaucoup sur le monde. Lorsque le mot initialement neutre « recherche » se transforme en « chasse » accusatrice et affamée, tant de choses vous sont transmises sur les priorités et la voix changeante de cette nouvelle publication. “Hunt” transmet une relation de pouvoir totalement différente tout en ne changeant qu’un seul mot. Si vous êtes un nerd de l’écriture comme moi, vous allez passer une journée sur le terrain.

G/O Media peut toucher une commission

Ce qui manque à la fonction de rétrospective historique de Neurocracy, cependant, c’est la joie étrange de regarder deux cinglés trop passionnés se battre pour la merde la plus stupide que vous puissiez imaginer. Il n’y aura pas de guerres entre les chasseurs de vampires orthodoxes et réformistes sur Omnipedia. Il n’y a pas d’arguments sur le “badgerness” (ou son absence) d’une créature de dessin animé particulière. Il n’y aura pas de débats (grossiers) sur la taille des grands naturels de Tifa Lockhart, ou si Squall est ou non un “héros” ou un “protagoniste”. Omnipedia a supprimé toutes les parties incroyablement stupides et profondément humaines de Wikipédia, et c’est légitimement troublant.

Le jeu aborde cela directement dans la page sur Omnipedia elle-même. Il prétend que l’IA qui aide à rédiger et à éditer les entrées du site Web a été formée sur le corpus de Wikipédia en 2048. Un corpus, soit dit en passant, est une grande collection de textes que les linguistes utilisent, généralement à des fins d’analyse statistique ou de test. règles connues sur une langue donnée. Par exemple, vous pourriez essayer de faire un robot pour écrire des articles Kotaku en l’entraînant sur le corpus de tout ce qui est publié sur le site. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ça. Il semble contraire à l’éthique de donner des vers du cerveau à une IA.

Le corpus d’Omnipedia est composé d’articles de Wikipédia tels qu’ils se présentent en 2048, mais pas les pages de discussion des articles ou les historiques d’édition complets. Même si c’était le cas, Wikipédia est énorme et les pervers d’Internet ne se soucient que d’un petit sous-ensemble de la totalité du site. Le processus de simplification inhérent à la construction d’un modèle d’IA comme celui-ci éroderait et homogénéiserait rapidement les parties les plus étranges de la plate-forme.

Et c’est ainsi qu’Omnipedia est né, réinventant l’une des créations les plus brillantes et les plus stupides de l’ère moderne en tant que porte-parole d’entreprise fade. Je suis impatient de voir où va Neurocracy au fur et à mesure que je rattrape mon retard et de suivre le jeu jusqu’à sa conclusion. Je suis aussi terrifié que sa vision de l’avenir ennuyeux soit plus proche que je ne le pense.

Pour éviter cet avenir ennuyeux, je ferai ce que je fais toujours lorsque je parle de jeux sur l’information et l’accès public, et je vous rappelle d’aller soutenir votre bibliothèque locale ! Passez les ordonnances de la bibliothèque et allez-y ! Les bibliothèques règnent et elles sont gratuites et elles ont des jeux vidéo. C’est comme un Wikipédia fait de briques et de papier cool, au lieu d’implants neuronaux et d’IA potentiellement meurtrière. Profitons de tout ça tant que nous le pouvons.