La New England Revolution remporte la victoire contre Atlanta United (2-1)

05/02/2021 à 03:09 CEST

le Atlanta United ne pouvait pas battre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a gagné 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Gillette. le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est venu au jeu de bonne humeur après avoir remporté une victoire 1-0 sur le DC United. En ce qui concerne l’équipe de l’Atlantique, le Atlanta United a remporté 3-1 leur dernier match du tournoi contre le feu de Chicago. Avec ce score, l’équipe de Foxborough était le leader de la Major League Soccer, tandis que le Atlanta United classé cinquième à la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui en a profité pour ouvrir le tableau de bord grâce au succès de Au revoir dans la minute 19. Mais plus tard, le Atlanta United a réussi l’égalité avec un but du point de penalty de Châtain à la limite de la fin, en 43, concluant la première période avec un résultat de 1-1.

La deuxième mi-temps a pris un bon départ pour l’équipe de Foxborough, qui en a profité pour traverser le filet de son rival avec une pénalité maximale de Carles gil à 53 minutes, terminant le match avec un score final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Révolution de la Nouvelle-Angleterre a donné accès à Bunbury Oui Mcnamara pour Traustason Oui Buchanan, Pendant ce temps, il Atlanta United a donné accès à George Bello, Robinson, Bateau, Lopez Oui Martinez pour Damm, Franc, Franco Ibarra, Mulraney Oui tours.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Au revoir Oui Polster, du Révolution de la Nouvelle-Angleterre et trois à Mulraney, Franc Oui fade du Atlanta United.

Avec ce résultat, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre monte à sept points et reste en position de qualification pour les demi-finales de la conférence et le Atlanta United reste avec quatre points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Atlanta United comme lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre jouera un nouveau match contre lui Inter Miami et le Nashville SC respectivement.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre:Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Maciel, Polster, Carles Gil, Traustason (Bunbury, min 73), Buchanan (Mcnamara, min 73) et BuksaAtlanta United:Guzan, Walkes, Franco (Robinson, min.46), Franco Ibarra (Barco, min.46), Lennon, Sosa, Damm (George Bello, min.26), Hyndman, Moreno, Torres (Martinez, min.72) et Mulraney (López, min.72)Stade:Stade GilletteButs:Au revoir (1-0, min.19), Moreno (1-1, min.43) et Carles Gil (2-1, min.53)