La New England Revolution remporte la victoire contre les Red Bulls de New York (3-1)

23/05/2021 à 04h07 CEST

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a gagné 3-1 contre Taureaux rouges lors du match organisé ce dimanche dans le Stade Gillette. le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est arrivé au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 1-0 contre le Columbus Crew. Pour sa part, le Red Bulls de New York perdu par un résultat de 1-0 lors du duel précédent contre le Union de Philadelphie. Après le score, l’équipe de Foxborough est restée leader de la Major League Soccer, tandis que le Taureaux rouges classé 10e à la fin du match.

La première partie du jeu a commencé face à face pour l’équipe du New Jersey, qui a sorti la lumière avec un but de Andres Reyes à la 8e minute. Mais plus tard, l’équipe de Foxborough a égalisé le match, le faisant 1-1 avec un but de Bou à 37 minutes. Il a marqué plus tard le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a renversé la situation au tableau de bord en obtenant 2-1 grâce à un but de Buchanan quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45 ans, concluant la première mi-temps avec un 2-1 à la lumière.

Après la mi-course du match, en deuxième période est venu le but pour lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre, ce qui met plus de terres entre les deux avec un peu de Buksa à 83 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score de 3-1 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Révolution de la Nouvelle-Angleterre a donné accès à Buksa, Mcnamara, Bunbury Oui Edward Kizza pour Traustason, Kaptoum, Buchanan Oui Bou, Pendant ce temps, il Taureaux rouges a donné le feu vert à Klimala, Fernandez, Harper, John Tolkin Oui Barlow pour Fabio Gomez, Amaya, Clark, Harper Oui Royer.

L’arbitre a montré un carton jaune à Taureaux rouges (Andres Reyes). Il a également montré un carton rouge à l’équipe du New Jersey, ce qui a provoqué l’expulsion de Andres Reyes (2 jaunes). Au contraire, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a quitté la réunion sans cartes.

Grâce à cette victoire, Révolution de la Nouvelle-Angleterre parvient à remonter à 14 points et reste en place de qualification pour les demi-finales de conférence, tandis que le Taureaux rouges continue avec six points.

Le prochain tour de la Major League Soccer affrontera le Révolution de la Nouvelle-Angleterre contre Cincinnati, Pendant ce temps, il Red Bulls de New York lui fera face Orlando City.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre:Turner, Jon Bell, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Polster, Kaptoum (Mcnamara, min 61), Carles Gil, Traustason (Buksa, min 61), Buchanan (Bunbury, min 80) et Bou (Edward Kizza, min 0,84)Red Bulls de New York:Carlos Miguel, Andrés Reyes, Nealis, Edwards, Duncan, Davis, Clark (Harper, min 59), Cásseres, Amaya (Fernandez, min 46), Fabio Gomez (Klimala, min 46) et Royer (Barlow, min. 84)Stade:Stade GilletteButs:Andrés Reyes (0-1, min.8), Bou (1-1, min.37), Buchanan (2-1, min.45) et Buksa (3-1, min.83)