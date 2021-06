La ‘Next Gen’ contre Djokovic

in

27/06/2021 à 21:33 CEST

Cristina Moreno

Le tirage au sort final de Wimbledon commence aujourd’hui avec un homme à battre : Novak Djokovic. Le numéro un fait peur et ses rivaux sont clairs sur le fait qu’il sera sans aucun doute le rival le plus puissant.

Sa carrière soutient toujours le Serbe mais ses chiffres cette saison ne font que grossir sa silhouette. Jusqu’à présent, deux Grand Chelem ont été joués, l’Open d’Australie et Roland Garros et Djokovic il a remporté la victoire dans les deux et vise la troisième.

“J’espère savoir ce que c’est que d’avoir 20 tournois du Grand Chelem dans quelques jours. C’est la grande motivation de ma carrière, d’en avoir le plus possible & rdquor;, avait prévenu celui de Belgrade dans le précédent. Une déclaration d’intention du grand représentant des « Trois Grands » dans ce tournoi. Roger Federer, pour sa part et en l’absence de Rafael Nadal, essaiera également de quitter le pavillon haut avant un «Next Gen» qui continue de piétiner.

Temps pour se venger

Et est-ce que certains viennent vouloir se venger de Djokovic. Le premier Stefanos Tsitsipas, finaliste à Roland-Garros et privé de titre après le retour du Serbe. Le deuxième, Daniel Medvedev qui ne pouvait pas avec Novak dans la grande finale du premier grand de l’année en terres australiennes.

Les deux sont clairs sur leur chemin sur l’herbe à Wimbledon, et c’est de battre le numéro un.

« Nous, en tant que jeune génération, avons faim et voulons quelque chose de similaire un jour. Nous sommes évidemment là pour l’arrêter. Nous essayons d’arrêter ce rêve de la vôtre & rdquor;, a-t-il commenté Tsitsipas lors de la journée des médias. Une cible qui sait “ce sera compliqué & rdquor; et a reconnu que « je trouve qu’il est très difficile de jouer contre lui & rdquor ;. Pour celui d’Athènes, Nolé Il est “l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu au tennis & rdquor;, et il est clair que c’est grâce au fait qu'” il a travaillé dur & rdquor;.

Dans la même ligne, il a été exprimé Medvedev, qui a souligné que Djokovic « Est à un excellent niveau & rdquor; même s’il espère profiter de la pression exercée sur le Serbe à son avantage. “Je pense que Wimbledon, les Jeux et l’US Open peuvent être amusants à regarder jouer Novak parce qu’il va tout donner pour essayer de le faire. C’est à ce moment-là qu’il est le plus fort. En même temps, c’est beaucoup de pression. On va essayer de l’utiliser à notre avantage & rdquor;, a commenté celui de Moscou.

Le voyage de Novak Djokovic Au All England Club il débute aujourd’hui contre le Britannique Jack Draper, 250 au classement et qui était « très heureux et excité & rdquor; sachant qu’il ferait face pour la première fois Nolé.