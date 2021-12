La NFL annonce un site hôte pour le Super Bowl LVIII en 2024

La NFL a son site hôte pour le Super Bowl LVIII. Mercredi, la ligue a annoncé que l’Allegiant Stadium, qui abrite les Raiders de Las Vegas, accueillera le prochain Super Bowl le 11 février 2024. C’est la première fois dans l’histoire de la NFL que le match de championnat sera joué à Las Vegas.

« Les Raiders sont ravis que la Ligue nationale de football ait choisi Las Vegas pour accueillir le Super Bowl (58) LVIII en février 2024″, a déclaré le propriétaire des Raiders, Mark Davis, dans un communiqué. « Accueillir le Pro Bowl 2022… Le repêchage de la NFL 2022… Et maintenant, le Super Bowl 2024 ne sont que quelques-uns des avantages accessoires résultant du partenariat public-privé que nous avons créé avec l’État du Nevada pour amener les Raiders à Las Vegas et construire Allegiant Stadium. Ce n’est que le début.. Mais pour l’instant.. Las Vegas.. Le Super Bowl arrive dans la capitale mondiale du sport et du divertissement ! »

« Vegas, faites vos plans maintenant. » Rendez-vous là-bas, @AndrewSiciliano. #SBLVIII pic.twitter.com/JeDGJP1VNG – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 15 décembre 2021

À l’origine, la Nouvelle-Orléans devait accueillir le Super Bowl LVIII, mais a choisi d’accueillir le match en 2025, selon le Las Vegas Review-Journal. Le président et chef de la direction de Las Vegas Convention and Visitors Authority, Steve Hill, a déclaré qu’il en coûterait à la ville entre 55 et 60 millions de dollars pour accueillir le Super Bowl, qui sera diffusé sur CBS.

« Le sentiment tout au long de cette conversation était que nous serions en mesure de résoudre ce problème », a déclaré Hill. « Ils avaient certainement en tête un autre emplacement au cas où Las Vegas ne serait pas en mesure de le faire et de répondre à leurs qualifications. Mais je ne pense pas qu’ils aient jamais sérieusement pensé que cela arriverait. »

Le stade Allegiant a ouvert ses portes en juillet 2020 après avoir inauguré le terrain en 2017. Alors que les Raiders jouaient dans le stade pendant la saison 2020, aucun supporter n’était présent l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Les Raiders ont eu leur premier match avec les fans en septembre de cette année, au début de la saison. Las Vegas étant une ville touristique, elle accueillera probablement plusieurs Super Bowls sur la route.

Quant au Super Bowl à venir, il se jouera au SoFi Stadium de Los Angeles le 13 février. Ce sera la première fois que le match sera joué à LA depuis 1993. Le Super Bowl LVII se jouera au State Farm Stadium en Glendale, Arizona, le 12 février 2023.