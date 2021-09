La NFL annule la performance de l’hymne national après que le chanteur a refusé de vacciner

La NFL adopte une position intransigeante sur les vaccinations. La chanteuse Victory Boyd a vu son apparition pour chanter l’hymne national annulée en raison de son refus de se faire vacciner.

Boyd devait chanter l’hymne lors du match d’ouverture de la NFL le 9 septembre. Mais les e-mails envoyés au père et manager de Boyd, John Boyd, ont clairement indiqué que le concert avait été annulé en raison du refus du chanteur de se faire vacciner. “Si je comprends bien que Victory ne sera pas complètement vaccinée au moment du match de lancement, elle n’aurait pas été en mesure de se conformer aux termes de la politique d’accès au terrain du Game Day”, a écrit Seth Dudowsky, directeur principal des événements médias et divertissement de la NFL. . “Et par conséquent, nous ne pourrons malheureusement pas inviter Victoria à interpréter l’hymne national lors du match de lancement de cette année.”

La politique d’accès au terrain de la NFL Game Day exige que toutes les personnes qui entrent sur le terrain de jeu et sur la touche soient entièrement vaccinées. Le statut « entièrement vacciné » est accordé 14 jours après la réception de la dose finale de la séquence vaccinale requise. Victory Boyd, 27 ans, a déjà chanté l’hymne national à deux reprises lors de matchs de la NFL.

Depuis que la nouvelle des négociations avec la NFL a échoué, Boyd a publié un article sur l’incident sur Instagram. Elle dit qu’elle ne veut pas recevoir le vaccin pour des raisons religieuses et pense que la NFL l’a discriminée avec sa politique.

« J’ai fait la paix avec le fait de ne pas pouvoir chanter l’hymne national demain pour les Buccaneers de Tampa Bay. Mais je n’ai pas fait et ne ferai pas la paix avec la réémergence de la ségrégation et de la discrimination. Ce n’est pas bien et il est temps qu’on le dise”, écrit-elle sur Instagram.

« Si je veux me faire vacciner, la décision sera entre moi, mon médecin et mon Dieu », écrit-elle. La NFL rapporte qu’environ 93% des joueurs et plus de 99% des entraîneurs et membres du personnel des équipes sont vaccinés.

De nombreuses équipes cherchent à exiger des supporters qu’ils soient complètement vaccinés ou qu’ils fournissent la preuve d’un test négatif pour pouvoir entrer dans le stade. La NFL souhaite mettre en œuvre une exigence de vaccin pour tous les joueurs, mais la NFL Players Association n’y a pas consenti. C’est parce que certains joueurs ressentent la même chose que Victory Boyd.

“C’est une décision personnelle pour moi et ma famille”, a déclaré le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Carson Wentz à la presse lors d’une conférence de presse. “Je respecte la décision de tout le monde et je demande simplement à tout le monde de faire de même pour moi.”

