La NFL annule un match en raison d’un ouragan

La NFL et les New Orleans Saints ont annulé le match préparatoire de l’équipe contre les Cardinals de l’Arizona vendredi soir à cause de l’ouragan Ida. Le match était initialement prévu pour samedi à 19 h CT, mais a ensuite été déplacé jusqu’à midi au Caesars Superdome. Cependant, après une demande du gouverneur de Louisiane John Bel Edwards, l’équipe et la ligue ont décidé qu’il était préférable d’annuler le match.

“En raison de l’intensification de l’ouragan tout au long de la journée et après la dernière mise à jour tropicale, la direction de l’équipe a pris la décision dans le meilleur intérêt de tout le personnel qui aurait pu être directement et indirectement affecté par la tempête”, a déclaré l’équipe dans une déclaration vendredi. “L’annonce intervient après des communications constantes avec les responsables de la ville de la Nouvelle-Orléans, le service météorologique national, la sécurité intérieure, le gouverneur Edwards et les principaux responsables de l’État et la Ligue nationale de football.” Les Saints contacteront plus tard les détenteurs d’abonnements pour obtenir des remboursements ou des crédits ajoutés à leurs comptes d’abonnements.

📡 Le radar cubain montre que l’ouragan #Ida traverse Cuba et ne montre aucun signe d’affaiblissement. Si Ida maintient un bon noyau interne, il s’intensifiera rapidement à son entrée dans le Golfe. NE SOUS-ESTIMEZ PAS CELA ! Si on vous demande d’évacuer, PARTEZ ou vous mettez votre vie en danger ! #LAwx #MSwx pic.twitter.com/THG0qKUEvi – NWS La Nouvelle-Orléans (@NWSNewOrleans) 27 août 2021

Ida s’est renforcée en ouragan et se déplace sur Cuba, où des avertissements d’ouragan ont été émis. La tempête se déplace vers le nord-ouest à 15 mph et les vents soufflent à une vitesse de 80 mph, a déclaré le National Hurricane Center. Tout le sud-est de la Louisiane est dans le cône de prévision pour Ida, avec un atterrissage prévu dimanche soir, rapporte WDSU. Un avertissement d’ouragan a été émis pour la zone s’étendant d’Intracoastal City, en Louisiane, à Pearl River, dans le Mississippi. Il existe également une surveillance des ondes de tempête de Rockefeller, en Louisiane, à la frontière entre le Mississippi et l’Alabama.

Ida devrait reprendre des forces à mesure qu’il se déplace vers le nord. On s’attend à ce qu’il atteigne même la force de la catégorie 4 lorsqu’il atteindra la côte du golfe, rapporte le Weather Channel. La tempête pourrait toucher terre à l’occasion du 16e anniversaire de l’ouragan Katrina le 29 août 2005. “Il est maintenant temps d’agir. L’ouragan Ida devrait maintenant toucher terre en tant qu’ouragan de catégorie 4”, le bureau du National Weather Service à New Orléans a tweeté à 16 heures CT vendredi. “Cela entraînera des impacts SIGNIFICATIFS dans le sud de la Louisiane et le sud du Mississippi. Aucun changement majeur sur la piste pour le moment, déplacé juste un peu vers l’est.”