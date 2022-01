La NFL apporte des changements majeurs à la dernière semaine de la saison régulière

La dernière semaine de la saison régulière de la NFL 2021 va être importante. Lundi, la NFL a annoncé le calendrier de la semaine 18 et il y aura deux matchs joués samedi. De plus, le match du dimanche soir opposera les Chargers de Los Angeles aux Raiders de Las Vegas. Il n’y aura pas de match lundi soir.

Le premier match de samedi opposera les Chiefs de Kansas City et les Broncos de Denver, qui débutera à 16 h 30 HE sur ESPN/ABC. Après avoir perdu contre les Bengals de Cincinnati dimanche, les Chiefs doivent gagner pour avoir une chance d’obtenir un laissez-passer au premier tour et un avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires. Ils affrontent une équipe des Broncos qui a été éliminée des éliminatoires mais qui n’aimerait rien de plus que de battre ses rivaux pour terminer l’année.

Horaire NFL révisé et retravaillé samedi et dimanche soir pour la semaine 18: pic.twitter.com/0UjfK5qe3v – Adam Schefter (@AdamSchefter) 3 janvier 2022

Le deuxième match de samedi sera celui des Cowboys de Dallas et des Eagles de Philadelphie qui débutera à 20h15 sur ESPN/ABC. Les Cowboys ont décroché la NFC East mais veulent terminer la saison sur une bonne note après avoir perdu contre les Cardinals de l’Arizona dimanche. Les Eagles ont décroché une place en séries éliminatoires, mais peuvent passer de la tête de série n ° 7 à la tête de série n ° 6 avec une victoire contre les Cowboys et de l’aide.

Et le match de dimanche soir entre les Chargers et les Raiders est essentiellement un match d’élimination. Les deux équipes ont une fiche de 9-7, mais les Chargers détiennent la dernière place du côté de l’AFC des séries éliminatoires en raison de leur victoire sur les Raiders plus tôt dans la saison. Les Chargers cherchent à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018, tandis que les Raiders cherchent à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

« Les gars ressentent l’urgence », a déclaré le quart-arrière des Chargers Justin Herbert à propos des deux dernières semaines de la saison, selon le site officiel de l’équipe. Ils savent que ces jeux signifient beaucoup. Il s’agit d’aller là-bas et d’exécuter et de jouer le football dont nous savons que nous sommes capables. Nous avons eu une bonne semaine d’entraînement. Il s’agit de le composer dans les prochains jours et de se préparer pour dimanche. » La NFL a étendu les séries éliminatoires de 12 à 14 équipes cette saison. Ils joueront pour le droit de participer au Super Bowl LVI le 13 février au SoFi Stadium .