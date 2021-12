La NFL apporte des changements majeurs aux protocoles COVID-19 au milieu des cas croissants de la ligue

La NFL fait face à une augmentation des cas de COVID-19, ce qui a amené les responsables de la ligue à prendre une grande décision. Jeudi, la NFL a annoncé qu’elle modifiait ses protocoles de santé et de sécurité pour « faire face à l’augmentation des cas et à l’avènement de la variante Omicron ».

« À effet immédiat, tous les clubs mettront en œuvre des mesures préventives qui se sont avérées efficaces : masquage quel que soit le statut vaccinal, réunions à distance ou en plein air, élimination des repas en personne et absence de visiteurs extérieurs lors des déplacements en équipe », a déclaré la ligue dans un communiqué. « Nous continuerons d’encourager fortement les injections de rappel en tant que protection la plus efficace. Enfin, et sur la base des conseils d’experts, nous ajusterons les exigences de retour à la participation pour ceux qui se sont remis de COVID-19. Tous ces changements sont ancrés dans notre approche fondée sur les données et la science, la sécurité étant notre objectif numéro un pour l’ensemble de la communauté de la NFL. »

Les « conditions de retour à la participation » permettront aux joueurs vaccinés et asymptomatiques de reprendre plus facilement l’entraînement et les matchs, selon ESPN. Selon les protocoles précédents, un joueur testé positif au COVID et vacciné doit subir deux tests négatifs à 24 heures d’intervalle avant d’être autorisé à jouer. Les joueurs vaccinés testés positifs pour COVID-19 peuvent désormais revenir de trois manières différentes : « Deux tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) qui sont soit négatifs soit produisent une valeur CT de 35 ou plus, un test PCR qui est soit négatif soit Valeur CT de 35 ou plus, et un résultat de test Mesa négatif pris avec 24 heures de test PCR et deux tests Mesa négatifs.

« Il ne s’agit pas d’assouplir nos normes », a déclaré le médecin-chef de la NFL, le Dr Allen Sills. « Au contraire, nous apportons simplement un degré de précision plus élevé en nous mesurant par rapport à une règle plus précise. »

Plusieurs équipes ont été confrontées à plusieurs cas de COVID-19. Les Cleveland Browns ont récemment placé l’entraîneur-chef Kevin Stefanski, le quart Baker Mayfield et sept autres partants sur la liste de réserve/COVID-19. Les Rams de Los Angeles ont placé 13 joueurs sur la liste de réserve/COVID-19, dont le receveur large Odell Beckham Jr. et le demi de coin Jalen Ramsey. Et l’équipe de football de Washington a placé 17 joueurs sur sa liste de réserve/COVID-19 cette semaine avec un total de 21 joueurs sur la liste au total, dont 11 partants. Il n’est pas prévu de reporter des matchs ce week-end.