La NFL apporte un changement majeur au calendrier des séries éliminatoires

Les séries éliminatoires de la NFL seront un peu plus longues à partir de cette saison. Vendredi, la ligue a annoncé que le Super Wild Card Weekend (15-17 janvier) se terminera par un match lundi soir. Cela signifie qu’il y aura deux matchs Wild Card samedi et trois matchs Wild Card dimanche.

La saison dernière, la NFL a élargi les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1990, ajoutant une troisième équipe Wild Card dans chaque conférence. Pour la saison 2020, trois matchs de Wild Card ont été joués le samedi et trois ont été joués le dimanche. Cette saison, NBC et CBS diffuseront deux matchs du week-end Super Wild Card tandis que Fox et ESPN/ABC en auront chacun un. Le réseau qui diffusera le match de lundi soir n’a pas encore été annoncé.

Les séries éliminatoires comportent désormais un total de 14 équipes – sept de l’AFC et sept de la NFC. L’équipe n°1 de chaque conférence obtient un laissez-passer au premier tour tandis que les six autres équipes joueront pendant le Super Wild Card Weekend. Les équipes qui ont remporté la division mais qui n’ont pas le meilleur record de la conférence seront classées deux, trois et quatre, suivies des trois équipes suivantes avec les meilleurs records, classées cinq, six et sept.

En 2016, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a expliqué comment les séries éliminatoires finiraient par s’étendre. “Ça marche si bien en ce moment [with 12 teams]”, a déclaré Goodell. “Je pense que ce qui rend la NFL géniale, c’est que chaque match compte beaucoup. Vous ne voulez jamais perdre ça. Vous ne voulez pas perdre le fait que chaque match de saison régulière est important. Avoir seulement 12 équipes qualifiées, ce qui est de loin la plus petite des ligues professionnelles, c’est une bonne chose pour nous.”

La chose intéressante à ce sujet est que les séries éliminatoires pourraient devenir plus importantes sur la route. En novembre, les propriétaires approuvent un plan d’urgence où les séries éliminatoires peuvent passer de 14 à 16. Cependant, c’était pour la saison 2020 alors que l’équipe luttait contre COVID-19. La ligue est restée avec un terrain de séries éliminatoires de 14 équipes l’année dernière.

Les propriétaires de la NFL ont également approuvé cette décision avant que la ligue n’étende la saison régulière. En plus de l’ajout d’un match éliminatoire le lundi soir, la NFL a étendu la saison régulière à 17 matchs. Cela a conduit la ligue à couper la pré-saison pendant une semaine, et l’ajout d’un match supplémentaire en séries éliminatoires donne aux équipes de la bulle des séries éliminatoires une chance supplémentaire de décrocher une place pour la danse.