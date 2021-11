La NFL apporte un grand changement au match de la semaine 13 des Chiefs de Kansas City-Denver Broncos

La NFL vient d’apporter des modifications à un gros match de la semaine 13. Mardi, la ligue a annoncé qu’elle était passée aux Chiefs de Kansas City contre les Broncos de Denver à 20 h 20 HE et serait diffusée sur NBC pour le football du dimanche soir. Un autre match de la semaine 13 qui a été modifié est le match des 49ers de San Francisco contre les Seahawks de Seattle qui passera à 16 h 25 HE sur CBS. De plus, le match Los Angeles Chargers contre Cincinnati Bengals passera de Fox à CBS tandis que le match Jacksonville Jaguars contre Los Angeles Rams passera de CBS à Fox.

Les Chiefs et les Broncos se battent pour la tête de l’AFC West. À l’heure actuelle, les Chiefs mènent la division avec une fiche de 7-4 et ont changé la donne après avoir perdu contre les Titans du Tennessee le 24 octobre. Depuis la défaite, les Chiefs ont remporté quatre matchs consécutifs, dont une grande victoire de 19-9 contre les Cowboys de Dallas dimanche. Les champions en titre de l’AFC sont désormais à la quatrième place de l’AFC et à seulement un match des Titans pour la tête de la conférence.

« Je suis excité parce que nous ne jouons toujours pas notre meilleur football et nous sommes assis ici à 7-4 », a déclaré le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes après le match, selon le site officiel de l’équipe. « Tout est juste devant nous. Nous pouvons être meilleurs – surtout offensivement – et la défense peut continuer à s’améliorer chaque semaine. [think] où nous avons commencé et à [see] où nous en sommes maintenant sans même jouer notre meilleur football, je prendrais ça à chaque fois. »

Les Broncos ont actuellement une fiche de 5-5 et ont remporté deux de leurs trois derniers matchs. Après avoir perdu contre les Eagles de Philadelphie au cours de la semaine 10, les Broncos ont obtenu un repos nécessaire car ils avaient un laissez-passer au cours de la semaine 11. Les deux prochains matchs sont cruciaux pour les Broncos car ils affronteront leurs rivaux de division Los Angeles Chargers avant d’affronter les Chiefs dimanche. Football de nuit.

« Cette semaine de congé est en fait [at] un moment parfait », a déclaré lundi l’ailier défensif des Broncos Shelby Harris, sur le site officiel de l’équipe. « C’est un moment où nous sommes 5-5 en ce moment et, oui, partez. Arrête un peu de penser à ce genre de choses. Allez vous détendre, faites une réinitialisation mentale et revenez… parce que cette séquence de sept matchs [is] va être une séquence cruciale de sept matchs. Vous avez besoin de sortir et de vous détendre. Videz votre esprit et quand nous reviendrons ici, nous viendrons les chasser. Je pense vraiment que pour nous, c’est littéralement la semaine de congé parfaite. Reposez votre corps, reposez votre esprit, revenez et faisons-le. »