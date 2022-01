La NFL aurait sécurisé des stades de sauvegarde pour le Super Bowl LVI

Le Super Bowl LVI est destiné à être une vitrine pour le nouveau stade de la NFL en Californie du Sud, mais la ligue envisagerait de déplacer le match de championnat si les restrictions COVID en Californie rendent difficile d’y jouer. Un porte-parole de la NFL a confirmé que la NFL avait recherché des sites de sauvegarde pour le match du 13 février, comme la ligue le fait chaque année. Une source du front office des Cowboys de Dallas a déclaré à la WFAA que les Cowboys et la ligue avaient discuté de l’utilisation du stade AT&T à Arlington, au Texas, comme lieu alternatif.

La NFL a demandé « à propos d’une date si [the] stade est disponible », a déclaré la source des Cowboys à la WFAA mercredi. « Mais c’est tout ce que j’ai jamais entendu. Ils pourraient simplement couvrir toutes les options au cas où. » Le match devrait toujours se jouer au SoFi Stadium, qui a ouvert ses portes l’année dernière et abrite les Chargers et les Rams de Los Angeles.

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré plus tard que se renseigner sur des sites alternatifs pour le Super Bowl était une procédure standard. « Dans le cadre de notre processus standard de planification d’urgence que nous menons pour tous les matchs réguliers et éliminatoires, nous avons contacté plusieurs clubs pour nous renseigner sur la disponibilité des stades au cas où nous ne pourrions pas jouer le Super Bowl comme prévu en raison de problèmes météorologiques ou de circonstances imprévues, » a déclaré McCarthy. « Notre processus de planification pour le Super Bowl à Los Angeles est en avance sur le calendrier et nous sommes impatients d’y accueillir le Super Bowl pour culminer une autre saison NFL fantastique pour nos fans et nos clubs. »

Une source de la ville d’Arlington a également déclaré que les responsables de la ville de la WFAA avaient envoyé un message à la NFL à la mi-décembre pour permettre à la ligue maintenant que la ville puisse accueillir un autre Super Bowl. Arlington a accueilli le Super Bowl XLV en 2011. Le stade AT&T n’a pas non plus d’événement prévu le 13 février.

Los Angeles n’a pas accueilli le Super Bowl depuis le Super Bowl XXVII en 1993. Lors du match Chargers-Broncos de dimanche, plus de 70 000 fans étaient au SoFi Stadium car les restrictions COVID en Californie ne sont pas aussi strictes qu’elles l’étaient l’année dernière. Cependant, la vague de variantes Omicron a vu des milliers de nouveaux cas ces derniers jours. Le comté de Los Angeles a signalé près de 10 000 nouveaux cas positifs de COVID la veille de Noël. Le département de la santé publique du comté de Los Angeles exige également désormais que les visiteurs âgés de 5 ans et plus présentent une preuve de vaccination COVID ou un test COVID négatif pour entrer dans n’importe quel parc à thème.

Le Super Bowl 2021 devait se jouer au SoFi Stadium avant d’être déplacé à Tampa, où seulement 25 000 personnes étaient dans les gradins. Le match de 2023 aura lieu à Phoenix, tandis que Las Vegas aura le match de 2024. Le Super Bowl 2025 a été décerné à la Nouvelle-Orléans.