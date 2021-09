La NFL c’est la douleur, bienvenue dans la saison 2021

Dans le monde des mathématiques, l’un des problèmes apparemment les plus simples qui existe est également celui qui a échappé aux esprits les plus brillants de l’humanité pendant des générations. La conjecture de Collatz est un terme extrêmement impressionnant pour quelque chose de si basique que ça fait mal : 3x+1. Sous un examen minutieux, il est retenu dans les quadrillions qu’un simple jeu de nombres reviendra toujours à la même boucle inévitable.

Choisissez n’importe quel nombre auquel vous pouvez penser, n’importe quoi. Si c’est impair, multipliez par trois et ajoutez un. Si c’est pair, vous divisez par deux. Répétez le processus. Finalement, sans faute, vous reviendrez toujours à la même boucle impuissante : 4/2 est 2. 2/1 est 1. 1×3 est 3, +1 est 4. Répétez. C’est le tourment personnifié, l’agonie réalisée, c’est Sisyphe poussant un rocher en haut d’une colline. La réalité écrasante que nous pouvons résoudre les problèmes les plus compliqués du monde, mais ne parvenons jamais à trouver un seul numéro qui puisse éviter la chute désespérée à un.

Ainsi se lève le début d’une autre saison de la NFL. Une nouvelle occasion d’essayer de trouver notre propre numéro magique. Ignorant la dure réalité que nous aussi, nous allons probablement nous effondrer. La NFL est la douleur, et notre agonie est sa muse. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous trouverez rarement un écrivain heureux de la NFL. Nous sommes en deux races : ceux qui sont assez jeunes pour continuer à essayer de trouver ce nombre, et ceux qui ont accepté le sort selon lequel lorsque la NFL frappe, il faut toujours une livre de chair, et nous avons sculpté autant que possible en service. de son cruel désir.

Pourtant, nous continuons à revenir. Nous continuons à calculer ces chiffres. Nous persistons à essayer de trouver un moyen de résoudre une ligue insoluble, car de temps en temps cela arrive. La carotte au bout du bâton a été atteinte. Chaque saison, une équipe, une ombre de plus de 3 pour cent de la ligue, finit comblée. Le reste d’entre nous se dit « meilleure chance l’année prochaine » et choisit un nouveau numéro l’année prochaine – sachant que nous finirons probablement à un.

La NFL se nourrit de promesses et de mystique. On dit souvent que la ligue est un microcosme de l’Amérique, et c’est vrai. Pas à cause de certains idéaux duveteux et nobles de personnes d’origines et de races différentes qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Bien sûr, c’est bien, mais parce que cela représente vraiment ce qu’est ce pays : la réalité inébranlable qu’avec un travail acharné, des efforts et des compétences, nous pouvons tous faire exploiter nos talents par un petit groupe de milliardaires contrôlants comme moyen de distribution de richesse. qui voyage toujours vers le haut. Le rêve américain de l’élite financière que le succès, que ce soit sur le terrain de football ou dans la salle du conseil, signifie la capacité de gagner de plus en plus d’argent.

Pourquoi pensez-vous que les propriétaires sont si excités lorsque leurs équipes remportent le Super Bowl ? Peut-être qu’une petite partie est la gloire, mais au fond, ils savent que c’est la justification dont ils ont besoin pour augmenter le prix des billets, vendre plus de maillots et encrer plus d’approbations. C’est assez pour mettre une larme à l’œil.

L’élément le plus magnifiquement cruel de la conjecture de Collatz est la façon dont elle vous taquine. Heureusement, le nombre 26 revient à un après 10 pas (26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1). Allez juste un chiffre plus haut, à 27, et cela prend 111 étapes – gonflant à 9 232 avant de retomber. C’est le grand taquin de la NFL par rapport à ses confrères de collège. Ces sorciers glorieusement chanceux peuvent savoir dès la semaine 1 que la saison de leur équipe est terminée. Libérés de l’étreinte glaciale du football pour ouvrir leurs samedis à la vie, à l’amour et à l’expérience.

Le grand frère NFL est loin d’être aussi gentil. Comme le numéro 27, nous sommes saisis chaque semaine du calendrier des matchs maintenant 17, montant et descendant avec la promesse constante que nous pouvons peut-être nous libérer à l’infini. Parfois, la réalité ne s’installe qu’à la toute fin, lorsque nous avons besoin du dernier mois pour déterminer si l’espoir est vraiment perdu. Nous suivons, regardant paresseusement les chances en séries éliminatoires augmenter et diminuer, faisant toutes sortes de calculs mentaux sur la façon dont notre équipe peut trouver une porte dérobée dans les séries éliminatoires, où tout peut arriver. Bien sûr, c’est futile. Il redescendra à un, car il retombe toujours à un.

Nous continuons à revenir. Temps, et temps, et encore. Car, comme le mathématicien naïf qui essaie toujours de prouver la conjecture de Collatz et de cimenter sa place dans la légende, nous aussi, nous sommes accros à l’histoire. La possibilité que nous puissions assister à ce que d’autres n’ont pas pu, que nous puissions porter un flambeau qui dure parfois des générations. Le fandom nous a été transmis comme un droit d’aînesse cruel, à défendre, à chérir et à célébrer – même lorsque nous n’obtenons rien en retour. Les fans des Lions de Detroit ont regardé 778 matchs de saison régulière depuis la fusion AFL-NFL et n’ont jamais vu leur équipe dans le Super Bowl, sans parler de gagner la fichue chose. Cela fait 2 334 heures (à donner ou à prendre). C’est 97,25 jours d’agonie. Oubliez toute citation mal créditée sur la folie et la répétition, demandez à un professionnel de la santé mentale si vous devez continuer à vous soumettre volontairement à quelque chose qui cause tant d’angoisse émotionnelle. Ils répondront tous de la même manière : Absolument pas.

Pourtant, nous vivons toujours pour cela. Nous avons besoin de la NFL – et lorsque la réalité du football est trop lourde à supporter, nous nous jetons dans le monde de la fantaisie, où nos rêves de victoire sur un faux terrain virtuel peuvent en quelque sorte trouver un moyen de nous faire encore plus mal. Pourquoi? Parce que la douceur de l’autre côté est tout simplement trop séduisante. Peut-être que nous serons ceux qui résoudront enfin l’équation, et quand nous le ferons, nous pourrons être là en esprit, dans l’histoire, pour dire « j’y étais ».

C’est pour cette raison que j’ai toujours trouvé hilarant lorsque la cacophonie bruyante des fans des Patriots a crié “Vous nous détestez parce que vous n’êtes pas nous.” Non, non, non, mes doux enfants d’été. Nous vous détestions parce que vous n’étiez pas nous. Bill Belichick et Tom Brady ont fait l’impossible. Ils ont résolu la conjecture de Collatz de la NFL. Ils ont trouvé un moyen, à travers la parité, les mauvais appels, le hasard et les blessures, de créer une dynastie moderne. Ce n’est pas censé arriver. Personne n’est censé éviter la douleur du fandom de la NFL aussi longtemps, avec autant de fiabilité, surtout à l’ère moderne. Vous étiez censé redescendre à un, mais vous ne l’avez pas fait – vous avez juste continué à monter en flèche, à monter de manière exaspérante et à voler 31 autres bases de fans pour leur chance éphémère de ressentir de la joie.

Nous ne t’avons pas détesté pour ce que tu étais, mais pour ce que tu n’étais pas : misérable avec le reste d’entre nous. Ensuite, Tom Brady est allé et a trouvé un moyen de le refaire. S’il répète et hisse le Trophée Lombardi en 2021, il a officiellement résolu l’équation une fois de plus.

Si tout cela semble horrible, mélancolique et triste au-delà de toute mesure, alors tant mieux. Cela devrait. Je laisserai aux foules disposées à vous dire pourquoi cette année sera l’année de votre équipe. La vérité est que ce ne sera probablement pas le cas. Du moins, statistiquement parlant. Peu m’importe si votre équipe a amélioré sa ligne offensive ou si vous avez signé ce rusher clé qui va compléter la défense. Tout est une blessure, un mauvais jeu ou une mauvaise décision de tout ce qui tombe à l’eau. C’est le cœur de la NFL. Si quelque chose peut mal tourner, cela arrivera probablement – ​​et il est tellement plus facile de simplement dire « Eh bien, il y a toujours l’année prochaine » au lieu de penser aux heures d’investissement émotionnel gaspillé dans un jeu qui ne nous aime jamais autant que nous. aimer.

Donc, encore une fois, nous prenons un nombre. Nous le multiplions par trois et ajoutons un, et peut-être avons-nous de la chance et pouvons-nous le multiplier à nouveau – mais finalement, sans faute, nous redescendrons à un. La NFL a de nouveau frappé à la porte pour exiger son hommage, et nous paierons une fois de plus – car à ce stade, il n’y a pas d’autre option.