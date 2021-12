La NFL choisit contre l’écart, semaine 17 : les Cowboys battront-ils les Cardinals ?

Nous en sommes à la semaine 17 de la NFL – il n’y a pas de matchs le jeudi cette semaine, donc tous les concours débutent dimanche à 13 h HE. Cela signifie qu’il est à nouveau temps pour notre regard hebdomadaire sur les écarts de points afin de vous aider à gagner de l’argent.

La semaine dernière, Charles McDonald est allé 8-7 (100-109 au total) et le prince Grimes est allé 7-8 (29-28 au total). Charles Curtis — 9-6 la semaine dernière (119-117) — est en congé cette semaine, mais sera de retour pour la liste finale de la saison régulière la semaine prochaine.

Charles M : Nous avons bien rebondi. Plus de prospérité à venir.

Prince: Besoin d’une grosse semaine pour rester plus de .500.

(Toutes les cotes sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook.)

1 Dauphins chez les Titans (-3,5)



Prince: Titans

Quelle différence AJ Brown fait. L’offensive du Tennessee a pris vie la semaine dernière et j’aime que cette unité fasse un peu plus que celle de Miami.

Charles: dauphins

Les Titans gagnent, les Dolphins restent proches de la façon dont leur défense a joué tout au long de la séquence de victoires.

2 Faucons à Bills (-13,5)



Prince: Factures

C’est un écart important, mais je pense que les Bills supporteront mieux le froid et submergeront les Falcons à la maison.

Charles: Factures

Je dis cela en tant que fan des Falcons, ils sont l’équipe 7-8 la plus frauduleuse de l’histoire de la NFL. Factures par 21+.

3 Béliers aux Corbeaux (+3,5)



Prince: Béliers

Après ce que les Bengals viennent de faire à cette défense des Ravens, je ne les vois pas ralentir suffisamment les Rams pour couvrir ce nombre, même si Lamar Jackson est de retour.

Charles: Béliers

Les Ravens n’ont tout simplement pas assez de jus pour vaincre les Rams. Celui-ci pourrait devenir moche.

4 Eagles à Washington (+3,5)



Prince: Aigles

Washington ne sera pas aussi mauvais que contre Dallas, mais Jalen Hurts et les Eagles jouent à un niveau supérieur en ce moment.

Charles: Aigles

Ce ne sera pas un coup de pied au niveau galactique comme la semaine dernière, mais les Eagles sont bien équipés pour remporter cette victoire sur la route et couvrir l’écart.

5 Boucaniers à Jets (+13,5)



Prince: Boucaniers

Il s’agit du premier match des Jets contre une équipe de plus de 0,500 en plus d’un mois. Je ne m’attends pas à ce qu’il reste proche très longtemps.

Charles: Boucaniers

Les Buccaneers doivent continuer à gagner pour avoir une chance éphémère de tête de série numéro un. Bonne chance, Zach.

6 Raiders chez Colts (-5,5)



Prince: Raiders

Même si Carson Wentz (covid list) est inactif, je pense que les Colts trouvent un moyen de gagner. Je pense juste que les Raiders trouvent un moyen de couvrir alors qu’ils se battent pour leur vie en séries éliminatoires.

Charles: Poulains

Eh bien, il semble que l’équipe la plus en vue de l’AFC récupère toute sa ligne offensive et peut-être Darius Leonard et Carson Wentz. Cela devient incontrôlable à la hâte.

7 chefs chez les Bengals (+5,5)



Prince: Chefs

Les Bengals pourraient vraiment faire une déclaration dans ce match, mais je ne pense pas qu’ils le feront. Donnez-moi Patrick Mahomes pour qu’il affiche de gros chiffres et que KC continue de rouler.

Charles: Chefs

Vous devez respecter la croissance des Bengals cette année, mais les Chiefs jouent à un niveau différent ces derniers temps.

8 Jaguars contre Patriots (-14,5)



Prince: Patriotes

Il est difficile de choisir une attaque dirigée par Mac Jones pour couvrir un écart aussi important, mais les Jags ne sont que l’équipe pour le remettre sur la bonne voie. Et comme la plupart des jeunes QB, Trevor Lawrence ne sera probablement pas juste contre une équipe entraînée par Bill Belichick.

Charles: Patriotes

Ici repose Trevor Lawrence, abattu à son apogée par Bill Belichick.

9 Géants à Bears (-5,5)



Prince: géants

Les Bears n’ont pas gagné un match d’autant depuis la semaine 5. Les deux équipes puent, alors je m’attends à ce que le score reste suffisamment bas pour que les Giants restent dans les parages.

Charles: Ours

Les Bears ne devraient pas être favorisés par autant de points contre les équipes de la NFL, mais les Giants n’alignent guère une équipe de la NFL en ce moment. Jake Fromm et Mike Glennon ont établi l’art de jouer le quart-arrière d’une décennie la semaine dernière.

10 Texans à 49ers (-12,5)



Prince: 49ers

Les Texans nous ont définitivement surpris avec la victoire de la semaine dernière sur les Chargers. Je ne m’attends pas à ce qu’ils recommencent contre une équipe des Niners désespérée de rebondir après une horrible défaite.

Charles: 49ers

La semaine dernière a été agréable pour les Texans alors qu’ils entament une intersaison incroyablement importante. Cette semaine est un retour à la réalité.

11 Broncos chez Chargers (-6,5)



Prince: Chargeurs

Surtout si Teddy Bridgewater est à nouveau absent, l’offensive de Denver n’inspire tout simplement pas beaucoup de confiance. Les Chargers ont perdu deux matchs de suite mais ont au moins réussi à marquer des points. Je pense qu’ils peuvent obtenir un touché contre les Broncos.

Charles: Chargeurs

Je ne pense pas que les Broncos auront la puissance de feu pour fermer cet écart. J’aime Herbert et compagnie pour garder les Broncos à distance pendant tout le match.

12 Lions aux Seahawks (-6,5)



Prince: les Lions

Bien qu’ils soient de grands favoris, les Seahawks ne sont tout simplement pas si bons. Et Detroit a été génial contre le spread donc je reste sur eux une semaine de plus.

Charles: les Lions

Les Lions continuent d’être excellents contre la propagation. Je pense qu’ils joueront de manière compétitive dans une défaite contre les Seahawks.

13 Cardinaux contre Cowboys (-5,5)



Prince: les cow-boys

Jusqu’à ce que les Cardinals prouvent qu’ils peuvent bien jouer en fin de saison, je dois prendre Dallas pour couvrir ce nombre. Les Cowboys défendent à un très haut niveau et l’attaque a finalement pris vie la semaine dernière, une combinaison effrayante.

Charles: Cardinaux

Penser à une couverture de porte dérobée pour que ce jeu semble plus proche qu’il ne l’était, mais les Cardinals peuvent toujours prendre feu à tout moment.

14 Panthers at Saints (-6,5)



Prince: Saints

Cela a la sensation d’un jeu 17-10. Aucune des deux équipes ne marque beaucoup en ce moment, mais les Panthers ont perdu au moins huit points en quatre matchs consécutifs. Si les Saints ne commencent pas Ian Book, ils couvriront.

Charles: Saints

Les Panthers ne pourront pas du tout déplacer le ballon contre cette défense.

15 Vikings à Packers (-6,5)



Prince: Vikings

Les Vikings ont remporté la victoire à domicile contre GB il y a un mois. Maintenant, c’est au tour des Packers d’organiser ce match de division et je pense qu’ils gagneront, mais pas par un touché.

Charles: Emballeurs

Les Packers ont semblé un peu vulnérables récemment, mais je pense qu’ils vont gérer les affaires et déchiqueter les Vikings pour prendre la tête du classement général de la NFC.

16 Browns aux Steelers (+3,5)



Prince: Steelers

Ceci est un choix instinctif. Les Browns devraient dominer avec leur attaque au sol, mais un match de l’AFC Nord aussi tard dans la saison n’est jamais facile. Cela donne l’impression que cela se termine avec une marge de trois points maximum.

Charles: Steelers

Celui-ci a été difficile pour moi aussi. Je n’ai pas une idée précise de qui va gagner, mais je fais confiance à Mike Tomlin et aux Steelers pour garder le cap à la fin de la journée.

