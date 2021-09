La NFL choisit contre l’écart, semaine 2 : les Chiefs battront-ils les Ravens ?

in

Nous en sommes à la deuxième semaine de la NFL, qui débutera jeudi avec les Giants de New York et l’équipe de football de Washington. Cela signifie qu’il est à nouveau temps pour notre regard hebdomadaire sur les écarts de points afin de vous aider à gagner de l’argent.

La semaine dernière, Charles Curtis est allé 5-11, et Charles McDonald est allé 8-8.

Nous allons maintenant à chacun d’eux pour des commentaires avant leurs choix.

Charles C : Je… j’ai juste… peu importe. Je sais que je ne suis pas si mal dans l’ensemble (croyez-moi s’il vous plaît !). Passons à la semaine 2.

Charles M : .500 n’est pas assez bon. Revenons sur la bonne voie cette semaine.

(Toutes les cotes sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook.)

1

Géants à Washington (-3,5)



Charles C : Washington

Semaine courte, défense d’élite, les Giants puent. Une recette pour une victoire WFT même avec Taylor Heinicke au QB.

Charles M : Washington

Je ne sais pas comment les Giants prévoient de bloquer la ligne défensive de Washington. Chase Young et Jon Allen pourraient peut-être gagner ce match par eux-mêmes.

2

Raiders contre Steelers (-4,5)



Charles C : Steelers

Prendre les points est une réaction excessive à ce que Vegas a fait lundi contre les Ravens. Je pense toujours que les Raiders ne sont pas bons et que la défense des Steelers les gardera sous contrôle. Mais Big Ben ? Je suis inquiet.

Charles M : Steelers

Les sept premiers des Steelers devraient être en mesure de faire subir à Derek Carr quelques revirements. Espérons qu’ils seront également capables de déplacer le ballon un peu mieux que la semaine dernière.

3

Béliers chez Colts (+3,5)



Charles C : Béliers

Je pense que tout le monde sous-estime les Colts, mais cette équipe des Rams est une élite, même sur la route contre le solide D d’Indy.

Charles M : Béliers

Matthew Stafford et l’offensive des Rams ont suffisamment de grandes capacités de jeu pour emmener celui-ci sur la route. Aaron Donald devrait se régaler et être plus perturbateur qu’il ne l’était la semaine dernière contre un quart-arrière qui a trop tendance à s’accrocher au ballon.

4

Patriotes chez Jets (+5,5)



Charles C : Patriotes

Les Jets ont déjà des blessures qui sont préoccupantes, tandis que Mac Jones avait l’air plutôt bien à son premier départ. La diffusion est un peu grande pour l’ouvrir pour une couverture de porte dérobée, mais je soutiendrai les favoris.

Charles M : Jets

Je ne pense pas que les Jets gagneront, mais 5,5 points, c’est beaucoup à perdre à domicile. Je ressens une couverture dérobée dans un jeu qui ne sera pas aussi serré que le score final le suggère.

5

Factures chez les dauphins (+3,5)



Charles C : dauphins

Je n’achète pas à quoi ressemblaient les Bills lors de la semaine 1, mais J’achète les Fins pour pouvoir suivre Buffalo et couvrir à la maison.

Charles M : Factures

Bien que les Dolphins aient gagné la semaine dernière, ils ne ressemblaient pas à une meilleure équipe que les Patriots. Je ne pense pas que Josh Allen a joué aussi mal que sa ligne de statistiques le suggère, je m’attends à une performance de rebond de l’offensive des Bills.

6

Broncos chez Jaguars (+5,5)



Charles C : Broncos

Les Jags sont un gâchis sous Urban Meyer – ILS ONT PERDU CONTRE LES TEXANS !!!! – et j’aime vraiment ce que j’ai vu des deux côtés du ballon pour Denver.

Charles M : Broncos

Avez-vous vu le match des Jaguars dimanche ? Alors ok. Libérez Trevor Lawrence.

7

Texans à Browns (-11,5)



Charles C : bruns

Hé, ils ont presque battu les Chiefs ! Et tandis que les Texans ont réalisé une performance remarquable lors de la première semaine, ils affrontent une équipe beaucoup plus compétente chez les Browns.

Charles M : Texans

C’est beaucoup de points. Les Texans pourraient bien être Normal Bad au lieu d’Apocalypically Bad. Chaque fois que je vois un écart aussi grand, je suis tenté de prendre l’outsider.

8

49ers à Eagles (+3,5)



Charles C : Aigles

Les Niners étaient tous prêts à couvrir la semaine dernière, mais les ordures des Lions l’ont fait. Cette semaine? Je pense que les Eagles gardent le cap.

Charles M : 49ers

Je peux avoir l’air d’un ennemi, mais je veux voir les Eagles reproduire leur performance contre les Falcons contre une vraie équipe de la NFL. Je pense que Kyle Shanahan et l’offensive des 49ers ont le potentiel de détruire la défense des Eagles.

9

Bengals contre Bears (-2,5)



Charles C : Bengals

J’ai beaucoup bavardé ici, mais l’offensive des Bears est bloquée jusqu’à ce qu’ils commencent Justin Fields. Alors je soutiendrai le combat de Burrows.

Charles M : Bengals

Se battre contre les Bears parce que c’est moralement la bonne chose à faire.

dix

Saints des Panthères (+3,5)



Charles C : Saints

Bien, je vais essayer de soutenir Jameis Winston cette semaine. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire ici, ce qui signifie probablement que les points sont la voie à suivre, mais je vais manger un W.

Charles M : Saints

Les Panthers ont eu une solide performance contre les Jets, mais ils semblent toujours être assez loin derrière les Saints – même dans une année avec une transition de quart-arrière.

11

Faucons à Boucaniers (-12,5)



Charles C : Boucaniers

J’ai eu tout cet article sur le fait que cela représente trop de points pour un match de division, mais je me suis ensuite souvenu que les Falcons étaient affreux et que la défense des Bucs se régalera.

Charles M : Boucaniers

Les Falcons devraient passer à la SEC. Laissez-les entrer dans le Texas lorsque la conférence s’étendra.

12

Vikings contre Cardinaux (-4,5)



Charles C : Cardinaux

C’est moi qui monte dans le train en marche. Kyler Murray et cette attaque est électrique.

Charles M : Cardinaux

La défense des Cardinals est plutôt bonne. Ils ont assez de talent pour rendre la vie difficile à Dalvin Cook, Justin Jefferson et le reste de l’offensive des Vikings.

13

Titans aux Seahawks (-5,5)



Charles C : Titans

Je ne pense pas que nous obtenions à nouveau 3,4 points de gain de Derrick Henry, ce qui signifie que Ryan Tannehill sera meilleur, ce qui signifie que les Titans couvriront un match sur la route extrêmement difficile à Seattle.

Charles M : Seahawks

Je ne sais pas comment les Titans vont arrêter l’offensive des Seahawks. Il s’agit d’un secondaire qui a lutté beaucoup contre les Cardinals la semaine dernière et pourrait ne pas avoir les chevaux pour être efficace toute l’année.

14

Cowboys chez Chargers (-2,5)



Charles C : Chargeurs

J’aime cette équipe de LAC des deux côtés du ballon. Dallas avait fière allure dans la défaite contre les Bucs, mais je ne peux toujours pas faire confiance à cette défense. Chargers par un field goal.

Charles M : Cow-boys

Dak Prescott va s’améliorer au fur et à mesure que la saison avance. Justin Herbert est un défi difficile à surmonter, mais les armes de jeu de passe des Cowboys sont si formidables que je pense qu’elles le font sur la route.

15

Chefs chez les Corbeaux (+3,5)



Charles C : Chefs

Avez-vous vu à quel point la ligne offensive était mauvaise pour les Ravens lundi? Aïe. Chefs 30, Corbeaux 24.

Charles M : Chefs

Cette équipe des Ravens est trop défoncée et trop dépendante de Lamar Jackson pour suivre Patrick Mahomes.

16

Lions chez Packers (-10,5)



Charles C : Emballeurs

Aaron Rodgers voudrait prouver que la semaine dernière était un coup de chance. Je pense que la meute en a mis plus de 40 et les Lions ne peuvent pas suivre.

Charles M : Emballeurs

Il s’agit d’un match « réussi » pour les Packers contre une équipe qu’ils dominent habituellement.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

Lister

Les fans de la NFL se sont réjouis du retour de la « glissade de Collinsworth » avant le Thursday Night Football