La NFL classe les 10 meilleurs joueurs de la saison 2021

in

Le classement des 100 meilleurs joueurs de la NFL est de retour. Chaque année, les joueurs de la NFL classent les 100 meilleurs de la ligue, et cela suscite toujours un débat intéressant. Les experts de la NFL chez ESPN ont récemment partagé leurs réflexions sur les 100 meilleurs classements pour 2021, et Seth Walder a fait une déclaration audacieuse.

“Kyler Murray de l’Arizona devant Lamar Jackson de Baltimore est absurde”, a déclaré Walder. “Jackson, qui était le MVP de la ligue il y a deux ans, s’est classé septième dans QBR lors de son année “à la baisse” la saison dernière, tandis que Murray s’est classé 14e. Le travail de Jackson sur le terrain – qui compte dans QBR sur les jeux de brouillage – est bien documenté, mais Murray n’est même pas le meilleur passeur. Lorsque nous supprimons les sacs et les brouilles, Jackson avait toujours l’avantage en QBR l’année dernière, du 13e au 19e. Et encore une fois, ces chiffres datent de 2020 ; Jackson a mené toute la ligue en QBR en 2019. “

Pour ce que ça vaut, Murray et Jackson n’ont pas fait partie du top 10. Mais quand tout a été dit et fait, quatre quarts-arrière un porteur de ballon, deux receveurs larges, un ailier rapproché et deux défenseurs ont fait la liste des 10 meilleurs joueurs de la NFL avant la saison 2021. Voici un aperçu de la liste.

1. QB Patrick Mahomes – Chefs de Kansas City

(Photo : Tammy Ljungblad/Kansas City Star/Tribune News Service via ., .)

Patrick Mahomes a peut-être perdu le Super Bowl plus tôt cette année, mais il reste le meilleur joueur de la NFL. En 2020, Mahomes a lancé pour 4 740 verges et 38 touchés en 15 matchs et a mené les Chiefs de Kansas City à son deuxième Super Bowl consécutif. Au cours de ses trois saisons en tant que partant, Mahomes a mené Kansas City à un match du Super Bowl ou du championnat de l’AFC.

précédentsuivant

2. DE Aaron Donald – Los Angeles Rams

(Photo : Abbie Parr/.)

Aaron Donald a remporté son troisième prix du joueur défensif AP de l’année la saison dernière après avoir enregistré 13,5 sacs en 2020. Donald a été si dominant qu’il a été nommé dans l’équipe d’étoiles des années 2010. Il a été élu meilleur joueur de la NFL en 2018 et a été sélectionné à six reprises dans la première équipe All-Pro.

précédentsuivant

3. QB Aaron Rodgers – Packers de Green Bay

(Photo : Sean Gardner/.)

Le MVP en titre de la NFL a connu une saison 2020 mémorable, avec 4 299 verges avec 48 touchés et cinq interceptions. Son jeu a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Packers ont atteint le championnat NFC pour la deuxième année consécutive. Rodgers a maintenant remporté trois prix MVP au cours de sa carrière.

précédentsuivant

4. RB Derrick Henry – Titans du Tennessee

(Photo : Elsa/.)

Derrick Henry continue de s’améliorer chaque année. En 2020, l’alun de l’Alabama a accumulé 2 027 verges et 17 touchés au sol en 2020, ce qui l’a amené à remporter le prix du joueur offensif de l’année NFL AP. Et avec un match supplémentaire de saison régulière ajouté, Henry pourrait battre le record de précipitation en une seule saison en 2021.

précédentsuivant

5. TE Travis Kelce – Chefs de Kansas City

(Photo : Jamie Squire/.)

Mahomes a un certain nombre d’armes à lancer, mais Travis Kelce est le meilleur. Kelce a établi le record de tous les temps en une seule saison pour les bouts serrés avec 1 416 verges sur réception la saison dernière. Il a également obtenu 105 réceptions et 11 touchés, faisant de lui l’ailier rapproché le plus dangereux de la ligue.

précédentsuivant

6. WR Davante Adams – Packers de Green Bay

(Photo : Stacy Revere / Personnel, .)

Davante Adams a travaillé dur au cours des dernières années pour devenir le meilleur receveur large de la NFL. En 2020, la star des Packers a capté 115 passes pour 1 374 verges et 18 touchés en 14 matchs. Rodgers a travaillé avec un certain nombre de receveurs talentueux, mais Adams pourrait être le meilleur du groupe.

précédentsuivant

7. QB Tom Brady – Buccaneers de Tampa Bay

(Photo : Bob Levey / Contributeur, .)

Tom Brady continue de jouer à un niveau élevé malgré ses 44 ans. Lors de sa première saison avec les Buccaneers de Tampa Bay, Brady a récolté 4 633 verges et 40 touchés tout en menant l’équipe à sa première victoire au Super Bowl en 18 ans. Brady a également remporté le prix MVP du Super Bowl pour la cinquième fois de sa carrière.

précédentsuivant

8. WR DeAndre Hopkins – Cardinals de l’Arizona

(Photo : Mike Stobe/.)

L’un des mouvements les plus surprenants de l’année dernière a été lorsque les Texans de Houston ont échangé DeAndre Hopkins aux Cardinals de l’Arizona. Cela s’est avéré être un grand coup pour l’Arizona alors que Hopkins a enregistré 115 réceptions avec 1 407 verges avec six touchés. Hopkins a maintenant 10 000 verges sur réception au cours de sa carrière, ce qui fait de lui le 49e joueur à atteindre cette marque.

précédentsuivant

9. OLB TJ Watt – Steelers de Pittsburgh

(Photo : Icon Sportswire / Contributeur, .)

TJ Watt est rapidement devenu l’un des meilleurs rushers de bord de la ligue. En 2020, Watt a enregistré 15 sacs en 15 matchs en tête de la ligue. Sans la production de Donald, Watt aurait remporté le titre de joueur défensif de l’année pour la première fois de sa carrière.

précédentsuivant

10. QB Josh Allen – Bills de Buffalo

(Photo : Christian Petersen/.)

Josh Allen est devenu un candidat légitime au MVP en 2020. Il a terminé la saison avec 4 544 verges, 37 touchés par la passe et des touchés à vue, ce qui a aidé les Bills à atteindre le match de championnat de l’AFC. Chaque saison, Allen s’est amélioré et pourrait figurer dans le top cinq de cette liste l’année prochaine.

précédent