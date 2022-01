La NFL considère le Texas comme un emplacement de remplacement possible pour le Super Bowl 2022

La Ligue nationale de football envisage de déplacer le Super Bowl 2022 de Los Angeles au Texas si nécessaire en raison de l’augmentation du nombre de COVID-19 alors que la Californie institue des mandats plus stricts.

Le Superbowl LVI est actuellement prévu pour le 13 février au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, près de Los Angeles.

Une source des Cowboys de Dallas a déclaré mercredi à la filiale d’ABC WFAA que l’équipe était en discussions préliminaires avec la NFL sur l’utilisation du stade AT&T comme « site d’urgence » si les restrictions COVID de la Californie créaient des problèmes à l’emplacement d’origine du Super Bowl.

« La ligue a demandé une date si [the] le stade est disponible. Mais c’est tout ce que j’ai jamais entendu. Ils pourraient simplement couvrir toutes les options au cas où », a déclaré la source à la WFAA.

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré à la WFAA que la ligue prévoyait de jouer au Super Bowl LVI à Los Angeles et de rechercher d’autres sites faisait « partie de notre processus standard de planification d’urgence ».

« Nous avons contacté plusieurs clubs pour nous renseigner sur la disponibilité des stades au cas où nous ne pourrions pas jouer le Super Bowl comme prévu en raison de problèmes météorologiques ou de circonstances imprévues », a déclaré McCarthy. « Notre processus de planification pour le Super Bowl à Los Angeles est en avance sur le calendrier et nous sommes impatients d’y accueillir le Super Bowl pour culminer une autre saison fantastique de la NFL pour nos fans et nos clubs. »

Le comté de Los Angeles a enregistré mercredi plus de 26 000 nouveaux cas de COVID, en grande partie dus à la variante omicron. Les personnes âgées de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination avant d’entrer dans les restaurants, les gymnases et les lieux de divertissement.

Dimanche dernier, plus de 70 000 fans se sont rassemblés dans le stade SoFi pour regarder le match Chargers-Broncos, mais beaucoup craignent que l’État n’applique des mesures de verrouillage plus strictes à mesure que les cas de COVID augmentent. Le stade AT&T des Cowboys peut être un lieu alternatif sans mandat.

