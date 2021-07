La NFL contre les joueurs non vaccinés et les astronautes problématiques

Van Lathan et Rachel Lindsay commencent par un fait amusant sur Forrest Gump (23:32) avant de plonger dans les circonstances derrière la sortie de Maria Taylor d’ESPN (36:31) et de décomposer la nouvelle politique de la NFL concernant les joueurs non vaccinés (59:11 ). De plus, nous introduisons un nouveau segment intitulé : « À quoi pensaient les Blancs ? (1:09:35) avant de fouiller dans le sac postal du Guerrier de la Pensée (1:20:37).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Producteur : Donnie Beacham

