La NFL décide d’imposer des restrictions liées à la crypto-monnaie aux équipes

L’adoption de la crypto-monnaie a progressé rapidement tout au long de l’année, mais il y a toujours ceux qui y voient un mauvais développement qui ne devrait pas être encouragé. L’exemple le plus récent en est la National Soccer League (NFL) des États-Unis, qui aurait décidé d’imposer certaines restrictions liées à la crypto-monnaie aux équipes de football.

Selon le rapport de ., les équipes ne peuvent plus accepter les parrainages, publicités ou ventes cryptographiques de NFT. La restriction est censée rester en place jusqu’à ce que la ligue puisse proposer une stratégie de travail pour les cartes de visite numériques sportives et l’art, comme l’indique le rapport.

Un membre anonyme de la NFL proche du dossier a révélé les nouvelles directives, affirmant que les clubs ne peuvent pas vendre ou autoriser des publicités cryptographiques spécifiques, des ICO ou d’autres types de ventes de jetons dans les médias contrôlés par les clubs. Il en va de même pour toute autre catégorie de médias liés à la technologie blockchain, aux actifs numériques ou aux sociétés blockchain, sauf tel que décrit dans la politique.

La création et la vente de NFT sont totalement exclues pour l’instant. Cette décision apparaît comme l’une des tendances les plus récentes observées auparavant parmi les grandes équipes de football, telles qu’Arsenal, Manchester United, mais aussi la NBA.

Il peut y avoir quelques exceptions

Le responsable de la NFL a également déclaré que toute discussion sur les accords de parrainage crypto ne sera autorisée que si les droits de parrainage publicitaire sont limités à la promotion des marques d’entreprise de l’entreprise. Pour l’instant, la NFL n’a pas répondu aux questions sur la nouvelle politique, donc les changements ne sont actuellement ni confirmés ni niés.

Cependant, étant donné l’attention que le marché NFT a reçue des joueurs de sport, y compris certaines des grandes stars du sport comme Naomi Osaka, Lionel Messi et d’autres, ce n’est probablement qu’une question de temps avant que tout le monde ne suive. tes pas.

Les partenariats de crypto-monnaie, les ventes de jetons, les NFT et plus encore deviennent de plus en plus populaires et adoptés dans l’industrie du sport, ce que certains considèrent comme un problème, étant donné la nature non réglementée de l’industrie.

