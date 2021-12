La NFL dévoile son plan pour honorer John Madden

La NFL a révélé son intention d’honorer John Madden, décédé mardi. Adam Schefter d’ESPN a obtenu une note envoyée aux 32 équipes dans laquelle le commissaire de la ligue, Roger Goodell, demande à toutes les équipes à domicile d’observer une minute de silence en l’honneur de Madden. La minute de silence aura lieu juste avant l’hymne national.

Goodell a ensuite écrit l’annonce suggérée pour les annonceurs de sonorisation. « Mesdames et messieurs, plus tôt cette semaine, la famille de la NFL a perdu un entraîneur, un diffuseur et un ami du Temple de la renommée avec le décès de John Madden », indique l’annonce. « En ce moment, veuillez vous lever et participer à un moment de réflexion silencieuse à la mémoire de John Madden, qui a eu un impact indélébile sur le football, la NFL et des générations de fans. »

Madden avait 85 ans au moment de son décès. Il a été révélé qu’il avait regardé son documentaire All Madden avec ses amis et sa famille le jour de Noël. Le documentaire a montré comment Madden est devenu un entraîneur-chef vainqueur du Super Bowl, un diffuseur primé aux Emmy Awards et une légende du jeu vidéo. Madden a été interviewé pour le documentaire ainsi que des légendes de la NFL telles que Lawrence Taylor, Bill Belichick, Joe Montana et Tom Brady.

« L’entraîneur John Madden était une icône de la NFL, qui a joué, entraîné et donné son nom à un jeu vidéo », a écrit l’entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington Ron Rivera sur Twitter. « Mais pour moi, il m’a offert son temps, sa sagesse et ses connaissances en matière de coaching. J’ai été vraiment béni de l’avoir comme mentor! Coach RIP. »

« Personne n’aimait le football plus que Coach. Il était footballeur », a déclaré Goodell dans un communiqué. « Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons à jamais redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. »

La plupart des NFL connaissent aujourd’hui Madden en tant que diffuseur ou le gars de la série de jeux vidéo Madden NFL. Mais lorsque Madden a été élu au Pro Football of Fame, il a déclaré: « Je suis entraîneur, j’ai toujours été entraîneur. » Madden n’a été entraîneur-chef de la NFL que pendant 10 ans, mais il a été l’un des entraîneurs les plus titrés de tous les temps. Au cours de ses 10 saisons avec les Raiders d’Oakland (maintenant les Raiders de Las Vegas), Madden a remporté 103 matchs et n’a jamais connu de saison perdante. Il a mené les Raiders à sept championnats de ligue/conférence et a remporté le Super Bowl en 1976.