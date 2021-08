La NFL devrait encourager les railleries, pas pénaliser les joueurs pour cela

in

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Les pouvoirs qui sont dans le front office de la NFL sont vraiment bons pour être des buzzkills.

Bien sûr, ils ont récemment permis que les célébrations des touchés redeviennent amusantes, ce qui n’aurait jamais dû cesser d’être une chose, car marquer des touchés n’est pas facile et lorsque vous en marquez un, vous devriez pouvoir danser toute la journée ou toute la nuit.

Eh bien, la NFL est de retour à faire quelque chose de stupide – pénaliser les joueurs s’ils semblent narguer leur adversaire même juste un peu après un gros jeu ou après avoir fait quelque chose de bien.

Ce qui est tellement stupide que je ne peux même pas y croire. Célébrer… je veux dire « narguer »… c’est amusant !

Maintenant, ces règles ne sont pas nouvelles – si un joueur est signalé deux fois dans un jeu pour raillerie, il sera éjecté. Mais cette année, la NFL appelle les arbitres à être plus stricts sur les appels de railleries parce que la ligue, le comité de compétition, les entraîneurs et même la NFLPA ont l’impression qu’il y a eu trop de moments de raillerie l’année dernière qui n’ont pas été appelés. Les joueurs peuvent également désormais faire face à des amendes et même à des suspensions, ce qui est tout simplement insensé.

Des joueurs qui parlent d’ordures ou font signe à un défenseur alors qu’ils courent vers la zone des buts ? ON NE PEUT PAS L’AVOIR !!! Pensez à la façon dont cela affecte, eh bien, absolument personne !

Le pire des appels de raillerie est arrivé tard dans le Super Bowl en février dernier lorsque Bucs DB Antoine Winfield Jr. s’est moqué du receveur des Chiefs Tyreeke Hill avec un signe de paix en fin de match. Winfield a été pénalisé et condamné à une amende de 7 815 $ pour ce geste inoffensif TARD DANS LA PLUS GRANDE VICTOIRE DE SA VIE.

En tant que fan de football, et je suis loin d’être seul ici, regarder les joueurs se narguer est une partie vraiment amusante du jeu. Ce sont généralement des moments inoffensifs et ne sont que quelques expressions d’émotions excitées au cours d’un jeu très violent et dangereux.

Oubliez moins de railleries… Je veux plus de railleries ! Je veux toutes les railleries !

Au lieu de cela, une vidéo est apparue hier qui montrait deux exemples de railleries super nuls qui conduiraient à des pénalités. L’un était celui d’un receveur des Colts fléchissant devant un défenseur après avoir été plaqué sur la touche. L’autre était celui d’un receveur des Browns qui pointait le ballon près d’un défenseur après avoir été plaqué au milieu du terrain.

Je ne peux pas lever les yeux au ciel assez sur ces deux exemples.

C’est tout un tas de vous-savez-quoi (pensez aux taureaux et à leurs habitudes de toilette) et cela va conduire à de très mauvais appels par les arbitres qui pourraient arriver à de grands moments d’un match, des moments qui pourraient décider qui gagne le match et qui perd le match et les fans vont en perdre la tête.

Ce ne sera pas génial pour la NFL, qui s’habitue à ce que les fans les écrasent semaine après semaine à cause des mauvais appels des arbitres.

Maintenant, vous allez demander aux arbitres d’être encore plus stricts sur les joueurs qui célèbrent… je veux dire, se moquent… après avoir fait des jeux percutants dans un jeu aussi frénétique et dangereux que le football professionnel ?

BOITEUX.

Nous voulons la raillerie, NFL ! Donnez-nous la raillerie! Toutes les railleries !

Nous pouvons tous le gérer.

Coups rapides : De superbes photos ‘Field of Dreams’… Pourquoi Messi portera un nouveau numéro… Des dormeuses fantastiques de chaque équipe… Et plus encore.

– Les Yankees et les White Sox jouent un match demain dans la ferme de l’Iowa où le film “Field of Dreams” a été tourné et ces photos du terrain sur lequel ils joueront sont plutôt chouettes.

– Andrew Joseph explique pourquoi Lionel Messi portera le n°30 au lieu de son ancien n°10 avec sa nouvelle équipe, le PSG.

– Henry McKenna a un dormeur fantastique des 32 équipes de la NFL.

– Chris Korman a parfaitement expliqué pourquoi les joueurs de la NFL qui ne se font pas vacciner font autant de mal.

– L’ancre ESPN Elle Duncan a eu une excellente réaction à la signature d’un contrat d’un an par Dennis Schroder avec les Celtics.