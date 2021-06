La NFL doit se ressaisir avec les vaccinations

À l’approche des camps d’entraînement de la NFL, une question courante pour les joueurs a été leur statut vaccinal. Malgré des ressources écrasantes et une motivation pour prévenir la maladie, les joueurs évitent toujours de se faire vacciner à un rythme alarmant.

Mercredi, deux joueurs, le quart-arrière des Panthers Sam Darnold et l’ailier défensif de Washington Montez Sweat, se sont tous deux positionnés comme étant anti-vaccination par inaction ou en désaccord extérieur avec le processus. Darnold, largement sans engagement quant à la réception du vaccin Covid-19, a déclaré qu’il “évaluait toujours la situation”. Pendant ce temps, Sweat a déclaré qu’il “n’était pas un fan” du vaccin – même après que Washington a amené un expert en maladies infectieuses pour parler aux joueurs.

“Je n’ai pas encore attrapé Covid”, a déclaré Sweat, “donc je ne me vois pas traiter Covid jusqu’à ce que j’obtienne réellement COVID.”

Les deux joueurs ont utilisé un refrain similaire : ils avaient besoin d’en savoir plus. À ce stade, c’est une justification risible pour ne pas recevoir le vaccin Covid-19 qui est plus formulé dans la théorie du complot et l’ignorance que dans la science. Des scientifiques et des experts en santé publique du monde entier ont déclaré que la suite de vaccins était sûre. Les essais cliniques avant la sortie des vaccins ont montré leur efficacité. Nous avons maintenant six mois dans le plus grand échantillon d’un vaccin nouvellement publié dans l’histoire de l’humanité, avec un certain nombre d’effets secondaires si minimes en comparaison qu’ils tombent dans la plage d’insignifiance statistique.

À ce stade, dire « J’ai besoin d’en savoir plus » n’est pas la marque d’une approche intelligente et scrupuleuse, mais d’une approche ignorante. La seule vraie inconnue à ce stade est de savoir combien de dommages seront causés à la société par des personnes ne se faisant pas vacciner par peur ou par croyance erronée qu’elles adoptent une sorte de position politique en refusant de se protéger et de protéger les autres. Il a été établi qu’il est hautement improbable que Covid-19 soit complètement éliminé par la vaccination seule à ce stade, devenant plus probablement endémique nécessitant des vaccins périodiques, similaires au vaccin contre la grippe. Cependant, plus il y a de personnes qui refusent de se faire vacciner, plus le virus a de chances de se propager, ce qui augmente le potentiel de mutation.

À l’heure actuelle, il existe une variété de souches de Covid-19, la plus dangereuse étant la souche Delta, qui a muté hors de l’Inde à la suite de l’épidémie du pays. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les vaccinations actuelles devraient protéger contre les souches mutées, mais avec un grand nombre de personnes refusant de se faire vacciner, cela crée une boîte de pétrie pour que le virus survive, prospére, se propage et potentiellement mute de la manière dont pas protéger contre.

Donc, tout argument selon lequel il s’agit d’une «décision personnelle» est sans objet. Isolée, une personne qui refuse de se faire vacciner ne fait que se mettre en danger, mais lorsque 50 % de la population décide de ne pas se faire vacciner, elle met tout le monde en danger. Darnold et Sweat, à la fois en position de notoriété et d’influence, soutiennent essentiellement le mouvement anti-vaccination lorsqu’ils disent qu’ils “ont besoin d’en savoir plus”.

Il est curieux que deux joueurs de la NFL soient si opposés aux injections. Après tout, il s’agit d’une ligue où tirer sur les joueurs avec de grandes quantités d’analgésique Toradol afin de les faire jouer malgré la douleur est l’un des traitements les plus courants observés dans les vestiaires à la mi-temps. Un médicament avec des risques connus et des effets secondaires si importants que l’ancien attaquant défensif Albert Haynesworth a attribué la surutilisation de Toradol comme raison pour laquelle il avait besoin d’une greffe de rein dans la trentaine. Un médicament que la NFL exhorte désormais les équipes à limiter, car il en a été abusé au point de devenir un danger pour les joueurs.

Peut-être que Darnold et Sweat ont refusé d’avoir un coup de Toradol dans les vestiaires. Je parierais que la plupart de leurs pairs ne l’ont pas fait.

Alors que Washington fait appel à des experts de la santé pour essayer de convaincre les joueurs de ne pas être stupides et de se faire vacciner, et que les Panthers adoptent une approche passive et en font un choix personnel – au moins un entraîneur de la NFL est la voix de la raison.

J’ai demandé à Bruce Arians s’il avait fait venir un spécialiste pour parler aux joueurs du vaccin comme l’a fait l’entraîneur Ron Rivera à Washington. « JE SUIS LE SPÉCIALISTE », a déclaré Arians. Il a dit aux joueurs : « Si vous voulez revenir à la normale, faites-vous vacciner. » pic.twitter.com/CDX92Kgsuh – JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) 10 juin 2021

Malheureusement, la position d’Arians est une voix beaucoup trop calme dans le monde du sport. Beaucoup plus d’entraîneurs et d’officiels préféreraient ne pas secouer le bateau plutôt que d’appeler cela pour ce qu’il est : égoïsme et stupidité absolus. C’était stupide quand LeBron James ne dira pas s’il s’est fait vacciner en jouant dans une ligue où la mère de Karl-Anthony Towns est décédée, et Jayson Tatum a encore besoin d’un inhalateur des mois après avoir contracté la maladie pour jouer. C’est stupide maintenant pour les joueurs de la NFL de donner du crédit aux anti-vaccins en suggérant qu’il y a plus à apprendre.

L’entraîneur de Washington, Ron Rivera, a déclaré que le personnel d’entraîneurs et le front office de l’équipe avaient atteint 100% de vaccination, mais que les joueurs étaient à la traîne à “près de 50%”. Incitant l’équipe à ressentir le besoin de faire appel à un expert pour discuter avec les joueurs, mais même alors, Sweat a estimé que sa connaissance des maladies virales et infectieuses en tant que joueur de football était supérieure à celle d’un virologue formé à Harvard.

Ce dont nous avons besoin, dans tous les sports, c’est d’une intervention supplémentaire pour protéger les joueurs d’eux-mêmes. La NFL et la NFLPA ont convenu d’instituer des protocoles sur les commotions cérébrales pour éviter que les joueurs ne reprennent les matchs avec un traumatisme crânien et risquent d’être affaiblis. La même chose doit se produire avec Covid. Les équipes peuvent prendre un certain nombre de décisions médicales pour les joueurs, c’est une partie acceptée du processus.

Maintenant, la NFL et la NFLPA doivent intervenir et dire que si les joueurs sont prêts à faire leur choix personnel de ne pas se faire vacciner, ils font également le choix personnel de ne pas jouer tant qu’ils ne le font pas.