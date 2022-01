La NFL élimine le test Wonderlic dans les procédures de brouillon

La tradition séculaire des scores Wonderlic prétendument confidentiels divulgués avant le repêchage de la NFL semble toucher à sa fin.

Un mémo de la ligue obtenu par l’AP indique que les responsables de la ligue « prévoient » d’éliminer le Wonderlic – un test standardisé à choix multiples avec des énigmes logiques conçues pour évaluer l’intelligence – des procédures d’évaluation.

C’est une nouvelle que beaucoup préconisent depuis plusieurs années. Dès 2009, une étude a révélé que le Wonderlic n’avait aucune corrélation avec les performances de la NFL dans la grande majorité des positions. Les seules positions avec corrélation étaient les positions serrées et défensives – et la corrélation était négative.

La NFL prévoit également de punir les équipes pour avoir posé des questions insensibles aux prospects.

Le mémo indiquait que les équipes pourraient être mises à quai autant qu’un choix de première ronde et condamnées à une amende d’au moins 150 000 $ pour toute conduite jugée « irrespectueuse, inappropriée ou non professionnelle » lors d’entretiens avec des joueurs potentiels.

Il existe des cas bien documentés d’équipes traitant des joueurs de manière inappropriée lors des entretiens. On a tristement demandé à Dez Bryant si sa mère était une prostituée. On a demandé à un certain nombre de joueurs si leur mère était sexy. Un prospect a déclaré qu’on lui avait demandé de révéler son historique de recherche sur Internet. Eli Apple a été interrogé sur son orientation sexuelle par les Falcons d’Atlanta.