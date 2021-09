La NFL est de retour ! Plus les premières impressions du football universitaire avec Scott Hanson et Brad Edwards

Russillo partage ses réflexions sur le premier week-end de football universitaire, notamment en Alabama-Miami, Penn State-Wisconsin, Ohio State-Minnesota, LSU-UCLA et plus (0:30). Ensuite, Ryen s’entretient avec l’hôte de longue date de la NFL RedZone Scott Hanson au sujet du retour de la NFL. Ils discutent des jeunes QB de l’AFC Est, de grands espoirs pour les Rams avec leur nouveau QB Matt Stafford, d’une tournée de vengeance des Chiefs, des Buccaneers rechargés, et plus encore (16:22). Puis Ryen s’entretient avec son ancien collègue d’ESPN Brad Edwards sur certains des plus grands matchs de football universitaire du week-end, les écoles mettant l’accent sur la force du calendrier, les arguments d’expansion du CFP, le nouveau livre de Brad, Dynasty by the Numbers: Why Alabama Now Owns the Greatest Decade- Plus Run in College Football History, et plus (47:23). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:25:50).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Scott Hanson et Brad Edwards

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

