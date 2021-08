La NFL est déterminée à rendre le football aussi ennuyeux que possible

La NFL a depuis longtemps des problèmes d’individualité et de personnalité. Du point de vue de la ligue, le football devrait être joué d’une manière spécifique, avec un décorum très spécifique – ce qui est vraiment assez remarquable dans un sport où la violence est tellement ancrée dans l’ADN du jeu. Maintenant, la ligue va encore plus loin pour faire respecter ses convictions.

La ligue a informé les équipes mardi que les railleries sont en train de passer d’une simple pénalité à un «point d’accent» pour la saison à venir. Il reprend la structure actuelle en place et ajoute une punition dramatique aux joueurs qui enfreignent les règles de raillerie. Désormais, un joueur qui commet deux pénalités de raillerie dans un match sera immédiatement expulsé, avec la possibilité d’une amende et d’une suspension à la discrétion de la ligue.

Dans une vidéo envoyée aux équipes par Rich McKay, président du comité de compétition, il a exposé la position de la ligue.

«Nous avons vu une augmentation des actions qui ne sont clairement pas dans l’esprit et l’intention de cette règle n’est pas représentative du respect envers les adversaires et les autres sur le terrain. Les officiels du jeu ont reçu pour instruction d’appliquer strictement les règles sur les railleries. »

La position de la ligue est quelque peu compréhensible

Les forces en charge du football professionnel sont bien conscientes qu’une baisse massive s’opère dans l’intérêt des jeunes. Ceci, ainsi que la crainte de poursuites judiciaires, ont probablement alimenté les mesures prises par la ligue pour rendre le football plus sûr avec des sanctions de ciblage plus sévères.

Je ne sais pas si quelqu’un voit des joueurs de football professionnels se moquer les uns des autres et se dire « eh bien, mon enfant ne joue pas CELA », mais il semble que la ligue pense que c’est vrai. En réalité, personne n’a été détourné de la NFL parce qu’un joueur en a raillé un autre. Vous pourriez bien sûr ne pas aimer ce joueur, voire le détester, mais ça devrait aller.

La NFL ne semble toujours pas comprendre ce que veulent les fans

Comme le problème des célébrations il y a des années, la ligue a toujours l’intention de promouvoir sa marque de football homogénéisée et aseptisée. Cela a du sens en tant que produit d’entreprise fiable et garanti vendu comme marchandise aux diffuseurs, où ils veulent le moins de place possible pour la surprise, mais cela tue l’esprit du jeu dans le processus.

Les joueurs doivent avoir la liberté de montrer leur personnalité. Ce n’est pas seulement un moyen de montrer leur passion et leur plaisir pour le jeu, mais un élément essentiel de la construction de leurs marques personnelles. De même, les fans doivent avoir la liberté d’aimer, de haïr et d’avoir tous les sentiments pour ces joueurs.

Interdire les célébrations et les railleries, le tout dans le but de faire jouer les joueurs « de la bonne manière », rend le football ennuyeux. Pensez aux joueurs et équipes les plus emblématiques de l’histoire. Ce n’est pas la performance qui définit leur perception, mais les actions. Cela peut être soit par des actions extérieures comme les Raiders des années 1980, soit par un air de supériorité intérieure comme les Patriots qui les a conduits à être vilipendés. C’est bon pour le sport.

Sentiment, émotion, investissement. C’est ce qui nous fait aimer le football, et qu’il s’agisse d’un joueur plongeant sur le poteau de but après un touché, ou se moquant d’un quart-arrière après un sac, ces moments nous font ressentir quelque chose.

Dans l’état actuel des choses, la pression de la NFL pour interdire la personnalité a un résultat potentiellement désastreux : l’apathie. C’est bien plus une menace existentielle pour le football que la raillerie ne l’est jamais.