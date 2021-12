La NFL et les autres grandes ligues américaines qui ignoreront le Covid-19

20/12/2021 à 01:19 CET

Le sport américain vit en échec à cause du Covid-19. Les contagions se sont multipliées la semaine dernière avec l’arrivée de la variante Ómicron, obligeant les matchs à être suspendus dans les dernières heures. Sans aller plus loin, dimanche trois matchs de la NFL n’ont pas été disputés, cinq en NBA et jusqu’à sept en NFL. Comme si cela ne suffisait pas, les restrictions à la fréquentation du public dans les pavillons sont de nouveau au premier plan, étant limitées dans le cas du hockey.

Les trois grandes ligues américaines, qui aiment le baseball MLB – maintenant en vacances – sont tiraillées entre quoi faire. Pour le moment, les promesses de durcir les mesures avec des tests plus poussés ont commencé à être tenues, mais il y a un problème sur la table que de nombreux gestionnaires envisagent de toucher afin de ne pas rendre impossible un calendrier déjà compressé. Nous parlons de la possibilité de jouer avec des athlètes asymptomatiques de la maladie avec le risque que cela comporte pour ceux qui ne sont pas infectés.

Dans la NFL, sans aller plus loin, une nouvelle règle a été mise en place que le reste pourrait suivre. La règle dit « Seuls les joueurs non vaccinés et ceux présentant d’éventuels symptômes de COVID-19 seront dépistés à partir de dimanche selon les protocoles révisés. « Ainsi, cette semaine prochaine, nous verrons des joueurs qui ont publiquement Covid-19 s’affronter dans un match de football américain très exigeant sans avoir besoin de PCR ou de tests d’antigène.

« Les informations médicales indiquent clairement que cette variante est nettement plus contagieuse mais peut-être moins grave que les variantes précédentes, en particulier pour les personnes complètement vaccinées et ayant reçu un rappel», a assuré le commissaire de la NFL Roger Goodell dans une lettre envoyée aux clubs et qui donne aussi le feu vert pour sanctionner financièrement ceux qui ne veulent pas s’habiller court.

La NFL, en tant que compétition américaine qui déplace plus de millions de dollars par an, pourrait entraîner les autres, qui envisagent également de modifier les règles afin qu’il n’y ait plus de reports. Le football américain n’envisage aucune sorte d’arrêt ou de bulle face aux pertes de plusieurs millions de dollars que cela entraînerait. En NBA, les mêmes règles ont été approuvées à défaut que la Players Association donne son accord pour jouer dans les mêmes circonstances qu’au football américain. Tout est pour l’argent. Nous verrons comment le sport réagit en Europe.