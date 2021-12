La NFL exige des injections de rappel COVID-19 d’ici le 27 décembre

La NFL exige que les joueurs, les entraîneurs et les autres membres du personnel de l’équipe reçoivent un rappel COVID-19 d’ici le 27 décembre.

Dans une note envoyée aux équipes lundi et obtenue par l’Associated Press, la ligue a déclaré: « Compte tenu de la prévalence accrue du virus dans nos communautés, nos experts ont recommandé que nous mettions en œuvre la recommandation du CDC. »

L’exigence de la ligue s’étend à toutes les personnes de niveau 1 et de niveau 2 qui ont déjà reçu le vaccin. Le CDC recommande qu’une personne qui a reçu une deuxième injection de Pfizer ou de Moderna pour terminer la série de vaccins primaires plus de six mois plus tôt devrait recevoir une injection de rappel. Une personne qui a reçu le vaccin Johnson et Johnson plus de deux mois plus tôt devrait recevoir un rappel.

Les éléments suivants ne doivent pas nécessairement répondre à l’exigence :

— Une personne qui n’est pas admissible à un rappel selon la définition du CDC.

– Une personne qui est en vacances d’essai de 90 jours après un test COVID-19 confirmé positif selon les protocoles de la ligue.

— Une personne qui a reçu des anticorps monoclonaux au cours des 90 jours précédents.

— Une personne dont le niveau d’anticorps « S » sur un test d’anticorps administré via BRL (BioReference Lab) dans les locaux du club est de 2500 ou plus.

La ligue indique que toute personne qui n’est actuellement pas soumise à l’exigence de boosters devra obtenir le booster dans les 14 jours suivant son éligibilité.

Les équipes ont été invitées à fournir des injections de rappel à tout le personnel de niveau éligible dès que possible et à envisager de mettre des injections de rappel à la disposition des familles et des cohabitants des joueurs et du personnel.

Un total de 36 joueurs, un sommet pour la saison, a été placé lundi sur la liste COVID-19/réserve.