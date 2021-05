La NFL lance un concours pour autonomiser les talents urbains

Presse: NEON16 Producteur et chanteur Tainy, de NEON16

Suivant les traces du NFL Draft 2021, NEON16, une société multimédia de premier plan et incubateur de talents, avec LaMusica / Spanish Broadcasting System (SBS), recherche le prochain artiste latin le plus prometteur du genre à travers le concours «The Snap Draft : Search For The New Global Urbano Performer »sera lancé aujourd’hui le 3 mai 2021. En association avec la NFL En Español et The Snap Draft, le concours met en lumière le dévouement, la motivation et l’espoir des futurs fans de la NFL d’Amérique latine et des talents musicaux. Le gagnant collaborera sur une mixtape latine officielle pour la nouvelle saison NFL 2021, produite par le producteur et artiste Tainy et NEON16. Les candidats peuvent soumettre leur musique originale pour examen entre le 3 et le 17 mai sur le site officiel https://www.lamusica.com/neon16elsnap.

La NFL reconnaît que certaines des influences les plus fortes pour le public latino d’aujourd’hui peuvent être trouvées dans la relation synergique entre la musique et le sport, et ce concours donnera à un artiste chanceux une occasion unique de collaborer avec certains des plus créatifs. esprits de l’industrie de la musique à NEON16.

Le concours NFL Snap Draft vise également à honorer la joie, l’amour et la passion qui traversent et connectent plusieurs générations de fans multiculturels dans une variété de communautés. La marque El Snap de la NFL engage les fans latinos à travers des expériences culturellement pertinentes, mettant en évidence la musique, les jeux et la mode, entre autres, sur toutes les plates-formes médiatiques de la NFL qui ont un attrait général avec un accent latino. Le gagnant de The Snap Draft aura l’occasion de participer aux événements officiels de la saison NFL 2021, de voir sa musique faire partie de la mixtape produite par Tainy et NEON16, de faire partie de la programmation et des réseaux sociaux de la NFL, et de recevoir du numérique et de la presse support via LaMusica.

Le NFL Snap Draft sera mis en œuvre dans des établissements tels que NFL En Español, NFL Mexico, les partenaires de diffusion de langue espagnole de la NFL et diverses chaînes détenues et exploitées par la NFL.

Avant cette nouvelle campagne, l’équipe créative de NEON16 a collaboré avec la NFL sur la campagne NFL Shop de la saison dernière, qui mettait en vedette l’étoile montante de NEON16, JODOSKY. Après avoir noté le potentiel de croisement de l’artiste portoricain, la NFL a inclus sa chanson «Campeón», qui célèbre notre champion intérieur, pour la campagne publicitaire «Make the Game Yours» de la boutique NFL que vous pouvez voir en visitant la chaîne de la NFL. NFL en espagnol sur Youtube.

La première phase du concours, où la musique peut être soumise, sera ouverte du 3 au 17 mai, avec l’annonce des finalistes et des gagnants prévue pour la fin mai. Pour plus d’informations ou pour participer, visitez https://www.lamusica.com/neon16elsnap.