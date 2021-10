La NFL ne prévoit pas de publier de rapport sur l’équipe de football de Washington

La NFL ne publiera pas de rapport sur son enquête de 10 mois sur les allégations selon lesquelles l’équipe de football de Washington aurait été victime de harcèlement et d’abus en raison de sa promesse de protéger l’identité de ceux qui ont témoigné, a déclaré mardi le commissaire Roger Goodell.

S’exprimant vers 19 heures après le premier jour des réunions de la NFL pour les 32 propriétaires, Goodell a déclaré que la ligue voulait protéger les quelque 150 anciens employés qui ont parlé à l’avocate externe Beth Wilkinson, qui a mené l’enquête de la NFL.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Il a déclaré que la NFL avait publié un résumé de l’enquête et que le propriétaire de Washington, Daniel Snyder, n’avait été autorisé à gérer aucune des opérations quotidiennes de la franchise depuis juillet.

« Je pense qu’il a été tenu responsable et que l’organisation a été tenue responsable », a déclaré Goodell.

Plus tôt dans la journée, les membres du groupe de travail sur la justice sociale de la NFL et les propriétaires ont reçu une copie d’une lettre de deux anciens employés de l’équipe de football de Washington leur demandant de publier un rapport.

« J’aime que ce soit un point d’apprentissage, pas seulement pour la NFL, mais pour les ligues et les équipes de partout, cela ne devrait pas être caché », a déclaré Ana Nunez, qui a travaillé dans le département commercial de l’équipe jusqu’en 2019.

« Il ne devrait pas y en avoir, aucun lieu de travail n’est parfait, ce qui est compréhensible, mais il doit y avoir un niveau de responsabilité en matière de culture toxique et de harcèlement sexuel. »

Abordant d’autres sujets, le commissaire a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans l’obtention d’un nouveau stade pour les Bills de Buffalo. Il pense que l’emplacement actuel à Orchard Park, NY est probable, mais la décision finale appartient aux autorités locales.

Le commissaire a déclaré que la ligue n’avait pas pris de décision sur l’avenir du quart-arrière Deshaun Watson en raison de problèmes juridiques en suspens dans des affaires civiles toujours en cours d’examen. La ligue attend de voir toutes les informations recueillies dans les combinaisons.

Le triple Pro Bowler fait face à des allégations d’agression sexuelle et de comportement inapproprié dans 22 poursuites actives et a été inactif pour les sept premiers matchs de Houston cette saison.

Dans d’autres nouvelles, la ligue a déclaré plus tôt dans la journée qu’elle était encouragée par les progrès réalisés dans la prévention de toute propagation majeure de COVID-19 parmi ses équipes, tout en s’inquiétant d’une augmentation des blessures aux tissus mous.

Le Dr Allen Sills, médecin-chef de la ligue, a noté lors des premières réunions en personne des propriétaires depuis décembre 2019 qu’un faible taux de COVID-19 positif entre 0,04 % et 0,06 % est dû en grande partie aux vaccinations et aux protocoles qui fonctionnent. Près de 100 000 tests COVID-19 ont été effectués, 1 200 par jour en moyenne dans la ligue.

Jusqu’à présent, 94,1% des joueurs sont vaccinés, ainsi que 100% du personnel des équipes et des ligues.

« Nous continuons à travailler avec l’association des joueurs sur l’objectif d’une vaccination à 100% », a déclaré Sills. « Le CDC a été en contact avec nous sur la façon dont cela est réalisé, une réussite en matière de vaccination, et désigne la NFL comme un modèle pour d’autres parties de la société. »

Sills a mentionné une récente mini-épidémie avec les Cardinals de l’Arizona qui comprenait l’entraîneur Kliff Kingsbury.

« Sur les sept premiers cas en Arizona, cinq étaient des souches différentes du virus », a-t-il déclaré, ce qui indiquait que ces personnes avaient été exposées à l’extérieur des locaux de l’équipe. « Certainement l’impact des vaccinations, nous ne voyons pas le regroupement ou la propagation incontrôlée du virus. Nous ne voyons pas non plus la propagation incontrôlée, inexplicable et incontrôlée que nous avons vue l’année dernière. »

La ligue entreprend une étude volontaire des niveaux d’anticorps pour mesurer et comparer qui a été vacciné quand et quel médicament, et si la personne avait COVID-19. Sills l’a qualifié d' »étude unique en raison de sa taille et des tests fréquents ». Les joueurs peuvent participer mais ne sont pas au centre de l’attention, contrairement aux employés du club.

Dans l’intervalle, le copropriétaire de Bills, Terry Pegula, a été obligé de quitter la réunion pour des raisons de précaution après avoir été réputé avoir eu des contacts étroits avec une personne testée positive pour COVID-19 lors du mariage de sa fille ce week-end, comme l’a rapporté pour la première fois The Buffalo News plus tôt dans la journée.

Les membres de la famille Pegula, y compris le copropriétaire et président de l’équipe Kim Pegula, ne présentent aucun symptôme.

En ce qui concerne les blessures aux tissus mous (ischio-jambiers, aine, mollet, et autres), les chiffres atteignent un sommet en cinq ans, même si le nombre total de blessures de pré-saison a diminué. Bien sûr, il n’y a eu que trois matchs préparatoires pour 30 des équipes au cours de l’été.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sills a cité la quantité de travail requise des joueurs dans un court laps de temps et a exprimé le besoin d’une gestion de charge importante pour lutter contre le problème.

« Il y a beaucoup à déballer là-bas et nous aurons plus à dire à ce sujet, je pense, à l’approche de la moissonneuse-batteuse (à la fin de l’hiver) », a-t-il déclaré. « Cette année (de telles blessures) ont été particulièrement remarquables. »

La moissonneuse-batteuse 2022 sera à Indianapolis, mais l’événement 2023 sera mis aux enchères, avec Dallas, Los Angeles et Indianapolis intéressés.