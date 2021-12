La NFL paie déjà en bitcoins

L’entreprise naissante mais précieuse de la crypto-monnaie a fait irruption dans le monde du sport, avec un nombre croissant d’accords avec les principales compétitions et sports de la planète pour atteindre la suprématie mondiale des monnaies numériques.

Lorsque vous visitez le site Web de Crypto.com, la société qui exploite l’une des principales applications au monde pour l’achat et la vente de crypto-monnaies, on peut lire que la plate-forme a des accords de coopération avec un groupe restreint de partenaires.

Sur les neuf partenaires avec lesquels Crypto.com a conclu des accords de collaboration, sept sont issus du domaine sportif : la Formule 1, le football de Serie A en Italie, la société d’arts martiaux mixtes UFC, l’équipe professionnelle de hockey sur glace. Canadiens de Montréal, équipe de France de football Le Paris Saint Germain (PSG), le constructeur automobile Aston Martin et l’équipe NBA Philadelphia 76ers.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Crypto.com Elle a également signé le 25 novembre un accord avec la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) pour que la plateforme numérique soit le partenaire officiel de la compétition Libertadores de 2023 à 2026.

CIBLE : MILLIARDS D’UTILISATEURS

Crypto.com, une entreprise fondée il y a cinq ans, avec 2 600 employés et 10 millions d’utilisateurs, veut « accélérer la transition mondiale vers les crypto-monnaies ». Et pour cela, il considère que le sport est le meilleur moyen d’atteindre ses « prochains 1 000 millions d’utilisateurs ».

Le pari de Crypto.com par le monde du sport n’est pas un acte extravagant des « nouveaux riches du quartier ». Un récent sondage réalisé par la firme Morning Consult indique que 47% des amateurs de sport ont une certaine connaissance du monde des crypto-monnaies et en fait, 27% possèdent certaines de ces nouvelles devises.

Les chiffres de ceux qui déclarent une certaine connaissance du monde des crypto-monnaies sont encore plus élevés parmi ceux qui se reconnaissent comme des « fervents » sportifs, 66%, et ceux qui font des paris sportifs, 72%.

Une combinaison parfaite : les activités sportives attirent des milliards de personnes du monde entier, ce qui en fait d’excellentes plateformes pour augmenter la popularité des crypto-monnaies. Et les amateurs de sport ont déjà une prédisposition à adopter les monnaies numériques.

De plus, il existe un autre élément qui attire des entreprises telles que Crypto.com être lié à des entités comme le Paris Saint Germain : le TVN, acronymes qui représentent le terme « jeton non fongible » ou « jeton non fongible ».

NFT DEPORTIVOS, UNE MINE A EXPLOITER

Les NFT garantissent que l’objet auquel ils sont attachés est une seule pièce numérique ou avec un nombre limité et connu d’exemplaires. Et parce qu’il est limité, il y a peu de choses qui peuvent le rendre extrêmement précieux.

UNE TVN C’est peut-être l’un de ces autocollants classiques avec des athlètes. Mais au lieu d’être une image sur papier, c’est une photographie numérique. Ou ce pourrait être une vidéo qui capture un objectif historique en Lionel Messi. Et ces autocollants numériques peuvent être stockés et transférés. Et sa valeur peut augmenter avec le temps.

Lorsque l’accord a été annoncé le 9 septembre, par lequel Crypto.com est devenu le partenaire crypto-monnaie officiel du Paris Saint Germain de Messi et Neymar, le co-fondateur et actuel PDG de l’entreprise numérique, Kris marszalek, n’a pas caché les possibilités qu’ouvre l’association.

« Entre visibilité de la marque, accès au stade et aux équipes, et développement collaboratif de TVN, je ne doute pas que nous créerons de nouvelles expériences passionnantes pour les fans de football du monde entier », a-t-il déclaré. Marszalek.

Les chiffres de l’accord Crypto.com avec le PSG n’ont pas été divulgués. Mais ce que l’on sait, c’est quoi Crypto.com a payé pour renommer le Staples Center, le centre sportif emblématique de Los Angeles où jouent les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers, tous deux de la NBA, et les Los Angeles Kings de la ligue de hockey sur glace de la LNH.

Comme cela a été divulgué aux médias, la société a déboursé 700 millions de dollars pour que le stade soit appelé à partir du 25 décembre et pour 20 ans. Crypto.com Sable.

Et ce qui peut sembler un montant substantiel ne coûtera rien à Crypto.com. La société a lancé en 2018 sa propre crypto-monnaie, Crypto ou CRO. Une semaine après l’annonce de l’accord pour renommer le Staples Center, la valeur du CRO a augmenté de plus de 55% et est passée d’une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars à 18 milliards de dollars.

L’intersection du monde des crypto-monnaies et du monde du sport ne s’arrête pas là. Récemment, un groupe d’environ 2 000 personnes, tous fans de crypto-monnaies, a lancé une campagne pour acheter une équipe NBA via la vente de TVN.

Bien que le groupe n’ait finalement levé « que » 4 millions de dollars, loin des plus d’1 milliard de dollars qu’il faudrait pour acquérir une modeste franchise NBA, la tentative est un avertissement sur ce qui l’attend.

Une autre porte qui vient de s’ouvrir est de payer le salaire des athlètes d’élite avec des crypto-monnaies. Russel okung, un joueur des Panthers de la Caroline, l’une des équipes de la Ligue de football professionnel des États-Unis (NFL), vient de devenir le premier joueur à gagner la moitié de son salaire annuel, 13 millions de dollars, en bitcoin.