La NFL passe sur sa prise de position sur Deshaun Watson

Mardi, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a comparu devant des journalistes dans un hôtel du centre-ville de Manhattan après les réunions d’automne de la ligue. Il a commencé par répondre à des questions sur l’équipe de football de Washington, affirmant que la ligue ne divulguerait pas plus de détails sur les conclusions d’une enquête sur l’équipe concernant une inconduite au travail. Finalement, Goodell a été interrogé sur le quart-arrière des Texans Deshaun Watson, l’objet d’une spéculation commerciale considérable, qui fait actuellement l’objet de 22 poursuites civiles et d’au moins 10 plaintes pénales de femmes qui décrivent divers cas d’agression sexuelle et de harcèlement lors de rendez-vous de massage. Watson n’a pas joué pour les Texans cette saison, et lorsqu’on lui a demandé son statut dans la ligue, Goodell a maintenu quelle était la position de la ligue depuis cet été: la NFL n’est pas prête à placer Watson sur la liste d’exemptions du commissaire sur la base des informations qu’elle a actuellement.

Au lieu de cela, a déclaré Goodell, la ligue ferait preuve de patience afin de ne pas interférer avec les poursuites civiles et les enquêtes policières en cours.

« Ce processus est toujours en cours et jusqu’à ce que ce processus ne soit pas en cours et que nous ayons suffisamment de données et d’informations pour pouvoir déterminer s’il devrait être exempté de commissaire, nous ne pensons pas avoir les informations nécessaires à ce point », a déclaré Goodell.

À moins d’une semaine de la date limite des échanges du 2 novembre, les remarques de Goodell ont envoyé un message : Watson est éligible pour jouer pour n’importe quelle équipe, du moins pour le moment.

La liste d’exemption du commissaire est essentiellement la désignation de congé payé de la NFL pour les joueurs qui peuvent avoir commis un crime ou ce que la ligue appelle un «crime de violence». Il permet la tenue d’une enquête civile ou criminelle ou d’une enquête de la NFL jusqu’à ce que la ligue se prononce sur la punition d’un individu. Les joueurs sur la liste peuvent assister aux réunions d’équipe et aux entraînements et recevoir des soins médicaux, mais ne peuvent pas s’entraîner ou jouer dans des matchs. Ils restent généralement sur la liste jusqu’à ce qu’une décision disciplinaire soit prise. Le placement sur la liste indique, en effet, que toute situation faisant l’objet d’une enquête est plus importante que les matchs de football.

Goodell a le pouvoir discrétionnaire de déterminer qui se qualifie pour la liste d’exemptions, et il a parfaitement le droit de l’utiliser dans le cas de Watson. Il y a eu des rapports affirmant que la ligue ne considère pas Watson comme éligible pour la liste parce qu’il n’a pas été accusé d’un crime ou d’un crime violent, une circonstance dans laquelle la politique de conduite personnelle de la NFL indique que la liste peut être utilisée. Mais plusieurs autres critères s’appliquent clairement.

Une enquête du grand jury du comté de Harris décidera finalement si Watson fera face à des accusations de crime, mais Goodell n’a pas à attendre jusque-là pour prendre sa propre décision. La politique de la ligue stipule que Goodell peut placer quelqu’un sur la liste lorsqu’une enquête l’amène à croire qu’un joueur peut avoir enfreint la politique en commettant un crime ou un crime violent qui, selon la définition de la NFL, comprend « une agression sexuelle par la force ou contre un personne qui était incapable de donner son consentement, ou … une conduite qui présente un danger réel pour la sécurité ou le bien-être d’une autre personne. Il peut également être utilisé « dans les cas où une violation relative à un crime de violence est alléguée mais qu’une enquête plus approfondie est requise » afin de « permettre à la ligue de mener une enquête préliminaire ».

Goodell a déjà utilisé la liste lorsqu’il y avait des preuves publiques d’une violation, même si aucune accusation criminelle n’avait été déposée. L’ancien botteur des Giants Josh Brown a été placé sur la liste en 2016 après que la police a publié des documents dans lesquels il semblait admettre avoir abusé de sa femme, tout comme les chefs de l’époque Kareem Hunt après que TMZ a publié des images de caméra de surveillance de Hunt poussant et donnant des coups de pied à une femme pendant une altercation en 2018. Goodell aurait également été prêt à placer le receveur large Antonio Brown sur la liste en 2019 après que l’ancien entraîneur de Brown a déposé une plainte au civil l’accusant de l’avoir violée. Brown a été coupé par les Patriots avant que la ligue ne termine sa propre enquête. Après avoir interrogé le plaignant dans le cadre de son enquête, la ligue aurait pu mettre Brown sur la liste si une équipe avait décidé de le signer. (Brown n’a pas signé tout au long de la saison 2019, mais a finalement signé avec Tampa Bay en 2020 ; il a purgé une suspension de huit matchs pour commencer la saison pour avoir enfreint la politique de conduite personnelle de la ligue. Le procès a été réglé à l’amiable.)

Bien que de nombreux plaignants dans l’affaire Watson aient initialement déposé leurs poursuites sous le nom de Jane Doe, ils ont tous depuis joint leur nom aux documents déposés, à l’exception d’un qui a choisi d’abandonner leur poursuite « pour l’instant ». Plus de 11 des plaintes disent que Watson s’est exposé ; au moins 12 disent qu’il a touché les femmes avec son pénis, dans certains cas plusieurs fois. Dans au moins quatre des plaintes, les femmes disent que Watson s’est imposé à elles en les embrassant ou en se livrant à des relations sexuelles orales. Dans un dossier, la plaignante dit que Watson lui a dit qu’il mettait «beaucoup de massothérapeutes mal à l’aise». Dans un autre, une femme dit qu’il lui a dit : « Je sais que tu as une carrière et une réputation, et je sais que tu détesterais que quelqu’un joue avec la vôtre, tout comme je ne veux pas que quelqu’un joue avec la mienne », ce qu’elle a pris. comme une menace. Une grande partie de la correspondance entre Watson et les plaignants a eu lieu par SMS ou par message direct Instagram. Des organisations médiatiques, dont Sports Illustrated, ont pu examiner bon nombre de ces messages, ainsi que des messages entre massothérapeutes discutant de Watson. La NFL et d’autres entités chargées de l’enquête seraient probablement en mesure de recueillir des preuves similaires.

Et tandis que Goodell a déclaré mardi que lui et ses collègues manquaient d’informations pour prendre une décision au sujet de Watson et « sommes fiers de ne pas interférer » pendant que les forces de l’ordre enquêtent toujours, la NFL s’est impliquée dans son cas. En août, au moins 10 des plaignants poursuivant Watson avaient déjà rencontré la NFL, selon Sports Illustrated.

Goodell choisit de ne pas placer Watson sur la liste d’exemptions. C’est son droit — nulle part dans la politique de conduite il n’est dit que la liste doit être utilisée lorsque certains seuils sont atteints. Une conséquence de ce choix, cependant, est qu’il place les équipes ayant un intérêt potentiel à acquérir Watson dans un horrible calcul risque-récompense qui confond sa situation juridique avec son talent de footballeur d’une manière qui risque de diminuer le préjudice réel allégué dans les poursuites et plaintes pénales contre lui.

Ce calcul est clairement en cours à l’approche de la date limite des échanges. Ian Rapoport du réseau NFL a rapporté dimanche qu’il s’attendait à ce que « quelque chose se produise impliquant un échange et Deshaun Watson » et que plusieurs équipes s’intéressent à lui. Les Dolphins auraient été un favori pour Watson depuis l’intersaison; La Caroline et Philadelphie ont également été signalées comme destinations potentielles. ESPN a rapporté lundi que Watson, qui a une clause de non-échange dans son contrat, est ouvert aux destinations commerciales au-delà de Miami, bien qu’il aurait également rejeté les Eagles comme point d’atterrissage.

Reste à voir si quelque chose se passe ou non. Josina Anderson de CBS Sports a rapporté mardi qu’il y avait plus d’équipes intéressées par Watson que les Dolphins, mais n’a pas nommé ces équipes. Certains des meilleurs prétendants, cependant, se sont apparemment retirés de la course. Selon plusieurs rapports mercredi, les Panthers ne poursuivent plus activement une transaction pour Watson. Lundi, Peter King a rapporté que le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, « ne poussait pas ses footballeurs à s’occuper de Watson pour le moment ». Selon Jay Glazer de Fox, les Texans recherchent au moins trois choix de repêchage de première ronde en guise de compensation pour Watson, un prix élevé avant même de prendre en compte le risque énorme d’affronter un joueur avec son exposition juridique. Watson devrait également toucher un salaire entièrement garanti de 35 millions de dollars en 2022.

Watson est soupçonné d’avoir commis des crimes graves, et ces allégations n’auront pas fait l’objet d’une enquête et n’auront pas été résolues avant la date limite de mardi à 16 h HE. Mais alors que sa responsabilité civile et pénale ne sera pas réglée avant la fin du processus judiciaire, toute équipe qui échange pour Watson ou même considère qu’elle doit prendre une décision sur sa valeur en l’absence de cette information. Ce jugement de valeur prendra inévitablement en compte les besoins du football : obtiendrait-il une remise ? Est-ce qu’il correspondrait au schéma ? Si les réponses sont oui aux deux questions, l’acquérir semblerait être une bonne opportunité. Et juste comme ça, les structures d’incitation perverses pour gagner des matchs de football se frayent un chemin dans une histoire avec des conséquences réelles et dans laquelle un préjudice réel a été allégué. Cela devient l’histoire d’un très bon joueur de football qui pourrait ne pas être disponible à long terme, et dans quelles circonstances une équipe devrait assumer le risque de négocier pour lui. Dans la pire version possible de ce cycle narratif, la situation juridique trouble est canalisée dans le seau fourre-tout des « problèmes hors champ », et les femmes impliquées dans les poursuites et les plaintes pénales contre Watson deviennent anonymes et sans visage. La situation est finalement transformée en « adversité » qui devait être affrontée à la fois par le joueur et l’équipe et surmontée par de bonnes performances sur le terrain.

Si la ligue mettait Watson sur la liste des personnes exemptées, elle pourrait éviter de regarder ces calculs se dérouler en temps réel, du moins dans un avenir immédiat. Prenez les Panthers, par exemple. La Caroline aurait refroidi son intérêt pour Watson mais, selon le journaliste de .’s Panthers Joe Person, l’a brièvement relancé après une mauvaise défaite contre les Giants dimanche dernier au cours de laquelle l’équipe a battu le quart-arrière Sam Darnold au quatrième quart. La semaine précédente, l’entraîneur des Panthers, Matt Rhule, avait déclaré aux journalistes qu’il était attaché à Darnold et que l’équipe « ne cherchait nulle part ailleurs », y compris Watson. Mais après une autre défaite dans laquelle Darnold a eu du mal, il semble que l’équipe ait au moins brièvement reconsidéré cette position.

Le problème avec cette séquence est qu’il semble que la seule chose qui a changé est la gravité de la situation du quart-arrière de la Caroline. Combien de pertes supplémentaires faudrait-il pour changer le calcul de ce que Watson pourrait leur valoir ? Il est probable que les équipes essaieront d’identifier les scénarios dans lesquels elles pourraient tolérer l’ajout de Watson à leur liste compte tenu de ses circonstances. Dans la réalité de la NFL, cependant, la tolérance au risque ou à un mauvais comportement en dehors du terrain existe sur une échelle mobile basée sur la capacité à aider l’équipe à gagner.

Les équipes et la ligue peuvent promettre une coopération avec les forces de l’ordre et laisser le processus judiciaire se dérouler. Les fans et les médias peuvent tenter d’avoir des discussions plus nuancées et réfléchies sur tout commerce ou son absence. Ce sont des objectifs louables, mais ce ne sont au mieux que des demi-mesures. Il n’y a aucun moyen d’équilibrer Watson l’accusé et Watson le joueur de football sans comparer la possibilité d’un comportement criminel grave à la possibilité de gagner des matchs.

C’est pourquoi il vaut la peine de diviser la situation juridique de Watson de sa situation de football – et c’est ce que la liste d’exemption du commissaire est conçue pour faire. Watson est accusé de crimes graves par plusieurs femmes, et la meilleure façon de montrer qu’il comprend la gravité de ces accusations est de dire qu’elles devraient faire l’objet d’une enquête approfondie. Le foot peut attendre.