La NFL peut éviter le dilemme Chargers-Raiders avec le changement le plus pratique

C’est la première année avec la saison étendue de 18 semaines de la NFL, et cela a déjà créé l’un des scénarios les plus étranges que nous verrons dans une course aux séries éliminatoires de la NFL.

Dans les jours qui ont précédé la semaine 18, il est devenu clair que les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles pourraient se retrouver dans les endroits les plus insolites. Ils devaient être le match de football du dimanche soir – le dernier match de la saison régulière. Ainsi, avec une défaite des Colts contre les modestes Jaguars et une victoire des Steelers, les deux équipes auraient besoin d’une égalité pour s’assurer que les deux équipes atteignent les séries éliminatoires. Une cravate. C’était ça. Pourquoi risquer et perdre ?

Il fallait beaucoup de choses, mais il suffisait que l’entraîneur des Chargers, Brandon Staley, réponde aux questions à ce sujet. Après tout, tout ce chemin dépendait de la victoire des Jaguars, ce qui n’était pas quelque chose qui arrivait souvent.

Alors, bien sûr que exact Le scénario s’est déroulé dimanche avec les deux victoires des Jaguars et des Steelers, ce qui signifie que la NFL a deux équipes qui pourraient se mettre à genoux, faire égalité et se qualifier pour les séries éliminatoires.

Tout cela aurait pu être évité avec un changement simple et honnêtement génial : jouez à chaque match de la semaine 18 dans la fenêtre de 16 heures, heure de l’Est.

Pensez-y. Au lieu d’avoir des équipes susceptibles de jouer pour une égalité, la NFL pourrait prendre une page de la Premier League et laisser se dérouler toute la dernière journée de la saison simultanément. Vous utiliseriez le départ à 16 heures pour chaque match afin de vous assurer que les équipes ne démarrent pas à 10 heures, heure locale.

Tout comme cette configuration a conduit à l’un des moments emblématiques de tous les sports avec le titre de Manchester City en 2012, cela enlèverait toute chance de jeu, car toutes les pièces mobiles et les scénarios de séries éliminatoires resteraient fluides en même temps.

Dans un sens, il est surprenant que la NFL n’ait pas encore emprunté cette voie. La Major League Baseball le fait avec sa dernière journée de la saison régulière, et elle a créé une excellente observation du tableau de bord de dernière minute. Cela ferait également une finale annuelle épique pour la chaîne RedZone, ce qui pourrait nous donner 16 boîtes sur un seul écran. Qui ne voudrait pas voir ça ?

Ce serait une journée mouvementée pour Scott Hanson, bien sûr, mais quelle journée ce serait pour le reste d’entre nous.

Encore une fois, si la NFL veut vraiment éviter un scénario qui incite les équipes à s’entendre pour les places en séries éliminatoires, elle devrait déplacer la semaine 18 vers une fenêtre. Laissez les fans profiter du chaos simultanément et gardez chaque match compétitif.