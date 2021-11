La NFL pourrait punir Aaron Rodgers, les emballeurs pour les protocoles COVID-19

Aaron Rodgers ne jouera pas dans le match des Green Bay Packers contre les Chiefs de Kansas City dimanche en raison de son test COVID-19 positif. Il est également possible qu’il soit puni par la NFL pour avoir enfreint les protocoles COVID-19. Selon John Breech de CBS Sports, Rodgers pourrait être condamné à une amende ou suspendu si la NFL détermine que le quart-arrière des Packers a enfreint les règles. La NFL considère Rodgers comme non vacciné et aurait été vu dans les locaux de l’équipe sans porter de masque.

Pour la première infraction d’un joueur pour violation des protocoles COVID-19, ce sera une amende de 14 560 $. La punition la plus grave est qu’un joueur soit suspendu jusqu’à quatre matchs pour conduite préjudiciable à l’équipe. Breech a publié la règle dans le manuel du protocole NFL COVID, qui stipule: « Tous les joueurs et le personnel qui ne sont pas complètement vaccinés doivent porter des masques (les masques chirurgicaux sont préférés; les guêtres et les masques avec valves ou évents sont interdits) à tout moment à l’intérieur du club établissement. »

Lorsque Rodgers a parlé aux journalistes de se faire vacciner en août, il a déclaré qu’il était « immunisé ». Cela signifiait que Rodgers « avait reçu un traitement homéopathique de son médecin personnel pour augmenter ses niveaux d’anticorps » et il espérait que cela suffirait à la NFL pour le considérer comme vacciné. La NFL n’était pas d’accord avec le traitement de Rodgers et l’a considéré comme non vacciné. Le test COVID-19 positif de Rodgers survient après avoir assisté à une fête d’Halloween qui comprenait plus d’une douzaine de joueurs des Packers. La NFL pourrait infliger une amende à Rodgers pour cela, car il n’était pas vacciné. Une situation similaire est arrivée à Darren Waller l’année dernière alors qu’il a été condamné à une amende de 30 000 $ pour être allé sans masque lors d’un événement caritatif qu’il avait planifié.

« La responsabilité principale de l’application des protocoles Covid dans les installations du club incombe à chaque club », a déclaré mercredi la NFL dans un communiqué. « Le fait de ne pas appliquer correctement les protocoles a entraîné une évaluation de la discipline contre des clubs individuels dans le passé. La ligue est consciente de la situation actuelle à Green Bay et examinera la question avec les Packers. »

Si Rodgers est puni par la NFL, les Packers seront probablement également en difficulté. L’année dernière, les Raiders de Las Vegas et les Saints de la Nouvelle-Orléans ont été condamnés à une amende totale de 1,5 million de dollars tout en perdant des choix de sixième ronde. Les Saints ont récupéré le choix après que l’équipe a fait appel de la décision en mars.