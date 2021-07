La NFL présentera l’hymne national noir lors du football du dimanche soir 10z viral

La NFL fait de son mieux pour ne laisser personne de côté, et il semble qu’elle double l’hymne national. Selon Front Office Sports, la ligue inclura “Lift Every Voice and Sing”, mieux connu sous le nom d'”hymne national noir”, dans ses activités d’avant-match lors de “tous les événements de la grande ligue” la saison prochaine dans le but d’étendre ses initiatives de justice sociale.

Via Front Office Sports :

La NFL prévoit également de faire de « Lift Every Voice and Sing » – souvent appelé l’hymne national noir – une partie importante de tous les événements de la grande ligue, ont déclaré des sources. Ils mettront probablement également en évidence les victimes d’injustice raciale avec un projet « Dites leurs histoires ». Dans l’environnement médiatique hyper-partisan d’aujourd’hui, la plupart des fans vivent le football à travers le prisme de la télévision. Les efforts renouvelés de messagerie de justice sociale de cette année seront visibles par les 200 millions de téléspectateurs et plus qui regardent les émissions télévisées de matchs chaque saison. La ligue veut présenter l’hymne national noir dans tous les “événements de tentpole” à l’avenir, a déclaré une autre source. Cela inclura le Super Bowl, les éliminatoires de la NFL, le repêchage de la NFL et le match de lancement de la NFL.

La #NFL prévoit de faire de l’hymne national noir (« Lift Every Voice and Sing ») une partie importante de chaque événement « tentpole » à l’avenir, y compris le match d’ouverture de la saison le 9 septembre. Lisez comment la NFL prévoit d’approfondir la justice sociale cette année sur @fos.https://t.co/uh30Ig4hnK – Michael McCarthy (@MMcCarthyREV) 14 juillet 2021

L’hymne national et ses manifestations ont dominé les discussions de la NFL ces dernières années. Cela n’aidera pas à mettre fin à ce drame.

Ce serait bien pour une fois si nous pouvions nous concentrer uniquement sur le football plutôt que sur ce qui se passe avant le match.

