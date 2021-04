La NFL publie enfin une déclaration sur les allégations de Deshaun Watson ⋆ .

Aujourd’hui a été une journée assez importante en ce qui concerne l’affaire d’agression sexuelle de Deshaun Watson. Tout d’abord, l’avocat de Houston, Tony Buzbee, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle le premier accusateur a raconté son histoire.

Le premier accusateur de Deshaun Watson s’exprime http://t.co/NSZMU9iB5n – SideAction (@SideActionHQ) 6 avril 2021

Maintenant, la NFL a enfin publié une déclaration à ce sujet.

Le vice-président des communications de la NFL, Brian McCarthy, a publié mardi un communiqué de presse.

«Les allégations sont profondément troublantes et nous prenons ces questions très au sérieux», a déclaré McCarthy dans un communiqué. «Immédiatement après l’annonce des premières allégations le mois dernier, et comme cela a été rapporté, nous avons ouvert une enquête en vertu de la politique de conduite personnelle de la NFL. Nous continuons à suivre de près tous les développements en la matière. »

Déclaration de la NFL concernant @deshaunwatson: pic.twitter.com/KcQk14yCro – Mark Berman (@ MarkBermanFox26) 6 avril 2021

Des sources de la Ligue ont également déclaré à la PFT que la NFL avait été en contact avec Tony Buzbee et qu’elles souhaitaient parler aux femmes qui ont accusé Watson.

Les chances sont définitivement plus minces et plus minces que Deshaun Watson joue dans la NFL de sitôt.

