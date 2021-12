La NFL réduit les tests pour les joueurs vaccinés asymptomatiques

Seuls les joueurs non vaccinés et ceux présentant des symptômes possibles de COVID-19 seront testés, à partir de dimanche, selon les protocoles révisés de la NFL.

De plus, les joueurs à haut risque ont jusqu’à 14 heures lundi pour envoyer un avis écrit s’ils choisissent de se retirer, selon une note envoyée aux clubs samedi et obtenue par l’Associated Press. Les joueurs ne seront pas payés et le préavis est irrévocable.

« Les informations médicales indiquent fortement que cette variante est nettement plus contagieuse mais peut-être moins grave que les variantes précédentes, en particulier pour les personnes entièrement vaccinées et ayant reçu un rappel », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans une autre note envoyée aux clubs. « Notre expérience avec la variante omicron est tout à fait conforme à cette attente – alors que davantage de joueurs et de membres du personnel sont testés positifs, environ les deux tiers de ces individus sont asymptomatiques, la plupart des individus restants n’ont que des symptômes légers et le virus semble être positif. individus plus rapidement que ce n’était le cas avec le delta ou les variantes antérieures. À bien des égards, l’omicron semble être une maladie très différente de celle à laquelle nous avons été confrontés pour la première fois au printemps 2020. »

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

DOSSIER – Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, annonce le début du deuxième tour du repêchage de la NFL, le vendredi 30 avril 2021, à Cleveland. Seuls les joueurs non vaccinés et ceux présentant des symptômes possibles de COVID-19 seront testés, à partir du dimanche 19 décembre, selon les protocoles révisés de la NFL (AP Photo/David Dermer, File)

Vendredi, la ligue a déplacé trois matchs prévus ce week-end en raison d’épidémies de COVID-19 : Las Vegas à Cleveland du samedi au lundi ; et Seattle aux Rams de Los Angeles et Washington à Philadelphie du dimanche au mardi.

En plus du plan de test ciblé et de l’option de retrait, les nouveaux protocoles donnent plus de flexibilité aux joueurs pour assister aux réunions virtuellement.

Plus tôt cette semaine, la ligue et la NFL Players Association ont mis à jour les protocoles pour permettre aux joueurs vaccinés asymptomatiques de revenir plus tôt s’ils ont deux tests négatifs le même jour, ou un test négatif et un test d’anticorps montre que l’individu a atteint un certain niveau.

Le Dr Tony Casolaro, médecin-chef de Washington, a déclaré lors d’une conférence téléphonique que 21 des 23 joueurs de l’équipe testés positifs auraient pu s’entraîner sur la base de symptômes légers.

« Nous continuerons de surveiller les développements médicaux et de santé publique, à la fois en général et dans chaque club, et nous serons prêts à ajuster davantage les protocoles si les conditions le justifient, notamment pour introduire une plus grande flexibilité basée sur des considérations médicales », a déclaré Goodell.

Auparavant, la NFL ne prévoyait de déplacer aucun match en raison d’épidémies de coronavirus. Il a même déclaré que des forfaits « pourraient être en jeu ». Mais les récents développements avec la souche omicron de COVID-19 ont changé la façon de penser de la ligue – tout comme plusieurs épidémies dans la ligue entrant dans la semaine 15 de la saison.

Les Browns ont eu un autre test de joueur de ligne partant positif alors qu’ils s’entraînaient à l’intérieur samedi en préparation des Raiders.

La recrue James Hudson III a été ajoutée à la liste de réserve/COVID-19, rejoignant le garde droit Wyatt Teller et le plaqueur gauche Jedrick Wills Jr. sur une liste qui a atteint deux douzaines de joueurs – et 12 partants.

Avec l’assouplissement des protocoles de test de la ligue, il est possible que les Browns ramènent certains joueurs à temps pour les Raiders.

« Si les gars reviennent, c’est super », a déclaré l’entraîneur Kevin Stefanski, qui est également mis à l’écart après avoir été contrôlé positif. « S’ils ne le font pas, tout ira bien. »

Ailleurs, les Bears de Chicago ont activé le plaqueur de nez Eddie Goldman de la liste réserve/COVID-19 samedi, lui ouvrant la voie pour jouer dans le match de lundi soir contre le Minnesota.

Les Cowboys de Dallas ont placé les plaqués défensifs Trysten Hill et Osa Odighizuwa sur la liste.