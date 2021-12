La NFL reporte les matchs de la semaine 15 au milieu de l’épidémie de COVID-19

La NFL apporte des modifications à son calendrier ce week-end en raison de l’épidémie de COVID-19 survenant dans la ligue. Vendredi, la ligue a annoncé que trois matchs avaient été reportés et se joueraient à de nouveaux jours et heures. Le match des Raiders de Las Vegas contre les Browns de Cleveland qui était prévu samedi sera désormais joué lundi à 17 h HE sur le réseau NFL. Le match des Seahawks de Seattle contre les Rams de Los Angeles qui était prévu dimanche sera désormais joué mardi à 19 h HE. sur Fox. Et le match de l’équipe de football de Washington contre les Eagles de Philadelphie qui était prévu dimanche aura désormais lieu mardi à 19 h HE sur Fox.

« Nous avons apporté ces changements d’horaire sur la base d’un avis médical et après discussion avec la NFLPA, car nous observons une nouvelle forme hautement transmissible du virus cette semaine, entraînant une augmentation substantielle des cas dans la ligue », a déclaré la NFL dans un communiqué. . « Nous continuons de prendre des décisions en consultation avec des experts médicaux pour assurer la santé et la sécurité de la communauté de la NFL. »

Voici les mises à jour du calendrier de la semaine 15 🗓 pic.twitter.com/Ur3OzkKwwl – B/R Gridiron (@brgridiron) 17 décembre 2021

Selon ESPN, les Browns avaient un total de 24 joueurs qui ont été testés positifs pour COVID-19 ou étaient toujours sur la liste de réserve/COVID-19 vendredi matin. Et sur ces 24 joueurs, 12 sont des partants et un est le parieur. Les Rams ont 25 joueurs sur la liste de réserve/COVID-19, dont le receveur large Odell Beckham Jr., le demi de coin Jalen Ramsey et le secondeur extérieur Von Miller. Washington compte 21 joueurs sur la liste de réserve/COVID-19, dont les quarts Taylor Heinicke et Kyle Allen. Les Seahawks ont récemment placé le porteur de ballon Alex Collins et le receveur large Tyler Lockett sur la liste de réserve/COVID-19.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a envoyé une note aux 32 équipes expliquant pourquoi les changements ont été apportés. « L’émergence de la variante Omicron est précisément le type de changement qui justifie une réponse flexible », a écrit Goodell.

Les changements d’horaire font suite à l’annonce par la ligue de protocoles de santé et de sécurité mis à jour, qui incluent les joueurs entièrement vaccinés autorisés à revenir de la quarantaine un jour après avoir été testés positifs après avoir été testés négatifs deux fois dans les 24 heures et ils sont asymptomatiques. Les nouveaux protocoles stipulent également que le masque est obligatoire à l’intérieur pour tous les joueurs et le personnel, y compris la salle de musculation, quel que soit le statut vaccinal.