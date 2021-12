La NFL reporte les matchs en raison du Jab étant Jive – RedState

Ici, au bureau des sports situé quelque part sous les ponts du Good Pirate Ship RedState, nous nous vautrons actuellement dans la nostalgie d’une époque révolue. Vous savez, celui où si un match avait été programmé, rien de moins qu’un cas de force majeure l’empêcherait d’avoir lieu ? Maintenant, tout ce qu’il faut, ce sont des tests COVID positifs, et peu importe à quel point les personnes impliquées peuvent être asymptomatiques, tout s’arrête.

Il y a quelques jours, nous avons expliqué en détail comment le nombre croissant d’athlètes testés positifs pour COVID malgré la plupart d’entre eux étant vaccinés prouve une fois de plus que le jab est efficace en termes d’efficacité. Maintenant, la NFL, le grand joueur incontesté du sport, reporte les matchs.

La ligue a annoncé vendredi que le match de samedi entre les Raiders de Las Vegas et les Browns de Cleveland a été déplacé à lundi, tandis que les rencontres de dimanche entre l’équipe de football de Washington et les Eagles de Philadelphie, et les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles ont été déplacées à mardi.

Ailleurs, dans les matchs de basket universitaire, les matchs sont carrément annulés.

Au moins 20 matchs de basket-ball masculin et 36 matchs de basket-ball féminin ont été annulés ou reportés cette saison en raison des protocoles COVID-19 en date de vendredi après-midi. C’est un nombre qui semble sûr de croître alors que la nation est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus.

La LNH accumule des matchs qui doivent être reprogrammés.

Il y a eu 20 matchs reportés cette saison, dont les Bruins de Boston contre les Canadiens de Montréal prévus samedi. Il n’a pas été reprogrammé.

Et n’oublions pas la NBA.

Jeudi soir, il y avait au moins 39 joueurs – environ 8% de la liste totale des joueurs de la ligue – d’au moins 13 équipes différentes connues pour être dans les protocoles de la ligue. Chicago avait huit joueurs connus pour être dans les protocoles, un de plus que Brooklyn. (James) Harden et (Giannis) Antetokounmpo sont tous deux entrés dans les protocoles plus tôt cette semaine.

Ai-je mentionné que le jab est jive?

À un moment donné, la somme d’argent impliquée dans le sport professionnel, et d’ailleurs à l’université, va commencer à parler d’une voix tonitruante. Il est évident que les « vaccins » ne fonctionnent pas particulièrement bien, et essayer de résoudre le problème avec plus de doses des mêmes formules est une pure folie. La fabuleuse folie furry sur Omicron, que nous sommes presque sûrs d’avoir vu ouvrir pour Jethro Tull en 1977, tombe en morceaux lorsque vous comparez l’hystérie européenne et américaine à, disons, l’Afrique du Sud, où la variante est originaire et absolument personne n’est renversant leur couvercle.

Nous sommes fatigués des faux prophètes apocalyptiques. Oui, COVID est réel. Oui, cela peut être mortel, surtout s’il n’est pas traité correctement, car cela pourrait nuire au récit selon lequel Bad Orange Man s’est trompé, en particulier lorsqu’il commente les traitements possibles. Mais ce n’est pas une condamnation à mort immédiate pour tout le monde, et essayer d’accumuler plus de choses et de bêtises qui n’a rien fait pour ralentir sa propagation est un acte qui s’est épuisé de manière indicible.

Nous avons compris comment vivre avec les permutations sans fin de la grippe, qui, comme le COVID, peuvent être mortelles. Chaque année, il y a un nouveau vaccin contre la grippe qui, espérons-le, vaccinera ses destinataires contre les souches de grippe de cette année. Quand allons-nous faire la même chose avec COVID? Quand verrons-nous une véritable pression sur les fabricants de médicaments pour qu’ils proposent des injections COVID qui fonctionnent réellement et dont la sécurité a été minutieusement testée ? Quand dira-t-on assez aux mandats de masques inutiles, aux restrictions qui tuent les entreprises et aux « mesures préventives » socialement dommageables contre les enfants et les adultes qui n’empêchent rien ? Combien plus de ces ordures seront autorisées à continuer jusqu’à ce qu’une personne en situation d’autorité en dise finalement assez ?

Et ce faisant, dit que les jeux se poursuivent comme prévu.