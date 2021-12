La NFL suspend Antonio Brown pour 3 matchs

Antonio Brown et deux autres joueurs ont été suspendus par la NFL pour avoir enfreint les protocoles COVID-19 de la ligue. Jeudi, la ligue a annoncé que le receveur vedette, son coéquipier des Tampa Bay Buccaneers Mike Edwards et l’agent libre John Franklin III ont été suspendus sans solde pour les trois prochains matchs. Pour Franklin, il sera suspendu s’il signe avec une équipe. Les trois joueurs faisaient l’objet d’une enquête pour avoir prétendument déformé leur statut vaccinal dans le cadre des protocoles NFL-NFLPA COVID-19.

« La santé et la sécurité des joueurs et du personnel sont notre priorité absolue », ont déclaré la NFL et la NFLPA dans un communiqué commun. « Les protocoles ont été développés conjointement avec nos experts respectifs pour garantir que nous pratiquons et jouons au football de la manière la plus sûre possible pendant la pandémie en cours. La NFL-NFLPA renforce conjointement son engagement et souligne davantage l’importance du strict respect des protocoles pour protéger le bien-être de tous ceux qui sont associés à la NFL. »

Brown, Edwards et Franklin ne feront pas appel de leurs suspensions. Brown et Edwards sont éligibles pour revenir lorsque les Buccaneers affronteront les Panthers de la Caroline le 26 décembre, selon ESPN. Actuellement, on ne s’attend pas à ce que Brown joue dans les deux prochains matchs en raison de plusieurs blessures qui l’ont empêché de jouer depuis la semaine 7.

Brown a été accusé par le chef Steven Ruiz d’avoir demandé à sa petite amie, Cydney Moreau, de l’avoir contacté au cours de l’été pour obtenir une fausse carte de vaccination. Ruiz n’a pas pu acquérir une fausse carte mais a découvert que Brown en avait acheté une pour lui et Moreau. L’avocat de Brown, Sean Burstyn, a déclaré que Brown est vacciné et « continue de soutenir le vaccin pour toute personne pour laquelle il est approprié ».

« La NFL a pris sa décision et, au lieu de passer par le processus fastidieux et distrayant de contester le résultat, M. Brown a conclu cela rapidement et il profitera au maximum de ce temps en traitant sa blessure à la cheville », a déclaré Burstyn. « M. Brown sera motivé, bien reposé et dans la meilleure forme de sa vie à son retour dans la semaine 16. »

Edwards joue la sécurité pour les Buccanneers et mène actuellement l’équipe avec trois interceptions. Il a été nommé joueur défensif de la semaine NFC plus tôt dans la saison pour avoir marqué deux pick-six lors de la victoire des Buccaneers contre les Falcons d’Atlanta. Franklin, un receveur large, a joué aux Buccaneers en 2019 et 2020.