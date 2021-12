La NFL veut dire au reste du monde quelle équipe soutenir

Ce que je préfère dans les matchs de la NFL à Londres, c’est la corne d’abondance de maillots aléatoires dans la foule. Zut, cela peut être un match absurde entre les Falcons et les Jaguars et vous verrez toujours des produits des 32 équipes dans les tribunes, transformant la foule en un fouillis arc-en-ciel de folie. Je l’aime.

Maintenant, la NFL veut changer tout cela, en donnant des directives à chaque grand marché sur qui ils devraient s’enraciner dans la NFL.

Certains de ces types de sens. Je veux dire, Seattle est proche de Vancouver et le Minnesota borde l’Ontario, donc le Canada est plus ou moins peuplé. Ce sont certaines de ces autres équipes qui n’ont vraiment aucun sens.

Au début, il semble qu’ils se contentent de cartographier la proximité géographique, d’où la Chine et l’Australie étant des fans par défaut des Rams – mais cela déraille ensuite. Qu’est-ce que Miami et Chicago ont à voir avec l’Espagne ? Pourquoi l’Allemagne est-elle censée soutenir deux équipes de la NFC Sud ? J’aime la façon dont le Mexique est censé soutenir les Rams et les 49ers, parce que la Californie – mais personne sur terre n’est censé tirer pour les Chargers.

C’est parce que personne ne se souvient des Chargers, pas même de la NFL.

Je comprends qu’il s’agit simplement d’une ligne directrice marketing pour la ligue, mais c’est aussi très étrange. Seulement 19 équipes sont sur la liste de la ligue. Essentiellement, la NFL dit que les Colts, Giants, Falcons, Saints, Packers, Washington, Philadelphie, Cowboys, Bills, Ravens, Browns, Bengals et Lions n’ont absolument aucune valeur marchande ou valeur en dehors des États-Unis. Je veux dire, cela pourrait avoir du sens pour les Lions et les Browns, mais pourquoi diable Philly et Dallas sont-ils laissés dans le froid alors que Carolina devient « l’équipe d’Allemagne? »

Cela doit être l’une des choses les plus déroutantes que la NFL ait publiées depuis un certain temps.