La NHA et l’IIT Delhi s’associent pour mettre à l’échelle des innovations à fort potentiel en matière de soins de santé

La National Health Authority (NHA) a signé un protocole d’accord avec l’Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi). Grâce à ce partenariat, NHA sera un collaborateur technique du mécanisme de financement mixte SAMRIDH pour les soins de santé soutenu par l’Agence américaine pour le développement international (USAID). IIT Delhi sert d’entité d’hébergement pour SAMRIDH. Cette initiative est mise en œuvre par une unité d’assistance technique, gérée par IPE Global.

Le mécanisme de financement mixte pour les soins de santé de SAMRIDH vise à catalyser des solutions de santé basées sur le marché pour améliorer l’accès à des services de santé abordables et de qualité pour les communautés à faible revenu et vulnérables, en particulier pour les bénéficiaires d’Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY). SAMRIDH a mobilisé un capital de plus de 100 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds du secteur privé et du développement. Il tire parti de ce fonds pour offrir à la fois des subventions et des financements par emprunt aux entreprises de santé et aux innovateurs.

Grâce à ce partenariat, NHA et IIT Delhi soutiendront des solutions innovantes pour répondre aux besoins et aux priorités de l’écosystème AB PM-JAY. Cette collaboration sera cruciale pour soutenir la mise à l’échelle et l’absorption rapides des innovations en matière de santé dans plus de 23 000 hôpitaux constitués par PM-JAY. Les innovations soutenues par le SAMIRDH Facility permettront d’améliorer l’infrastructure de santé, de renforcer les capacités des prestataires de soins de santé et de créer une atténuation efficace du COVID-19 – le tout dans le but d’atteindre la «santé pour tous» en Inde.

Commentant cette collaboration, le Dr RS Sharma, PDG de la National Health Authority, a déclaré : « C’est avec plaisir que nous collaborons avec l’Indian Institute of Technology Delhi sur l’installation SAMRIDH. Grâce à ce partenariat, nous travaillerons avec divers acteurs du secteur de la santé pour mettre à l’échelle des solutions de santé à fort potentiel et amplifier l’impact d’Ayushman Bharat PM-JAY. Je suis extrêmement confiant que dans les années à venir, ce partenariat sera un catalyseur clé pour rendre les services de santé de qualité en Inde plus accessibles et abordables. »

Le professeur V. Ramgopal Rao, directeur de l’IIT Delhi, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette opportunité de travailler avec la NHA pour déconstruire les principaux défis liés à la prestation de services de santé dans les établissements de santé de PM-JAY et aider les entreprises à combler les lacunes des innovations autochtones. SAMRIDH fournira une plate-forme pour faciliter le capital abordable pour la mise à l’échelle d’innovations commercialement viables. L’installation étendra également le mentorat aux entreprises par des experts cliniques, technologiques et commerciaux. »

Soulignant l’importance de cette collaboration, Veena Reddy, directrice de mission, USAID/Inde a déclaré : « Le succès de cette initiative repose sur des partenaires qui se sont engagés à promouvoir la santé et le bien-être des populations vulnérables. L’USAID se félicite de la collaboration de la NHA et de l’IIT-Delhi à l’initiative SAMRIDH pour faire face à la pandémie et aux futures crises sanitaires. Leur réseau et leur expertise combinés utiliseront des solutions basées sur le marché à fort impact pour apporter des services de santé aux plus vulnérables. »

