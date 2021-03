La NIA récupère le DVR et les plaques d’immatriculation de la rivière Mithi en présence du policier suspendu de Mumbai, Sachin Waze

« La NIA prend l’aide de plongeurs professionnels et locaux qui connaissent bien la rivière Mithi. D’autres preuves seront probablement récupérées », a-t-il déclaré.

Dimanche, la NIA a emmené le policier suspendu de Mumbai Sachin Waze à la rivière Mithi ici et a récupéré un enregistreur vidéo numérique (DVR), des processeurs, un ordinateur portable et deux plaques d’immatriculation avec l’aide de plongeurs, a déclaré un responsable de la police.

L’Agence nationale d’enquête (NIA) enquête sur les cas de récupération d’un SUV chargé d’explosifs trouvé à l’extérieur de la résidence sud de Mumbai de l’industriel Mukesh Ambani le mois dernier et du meurtre subséquent de l’homme d’affaires Mansukh Hiran, le prétendu propriétaire de ce véhicule.

Au cours de la recherche avec l’aide de plongeurs, la NIA a également récupéré des routeurs, des cartouches d’ordinateur et d’autres matériaux de la rivière, a déclaré le responsable. Le DVR aurait été retiré de la société de logement de Thane où vit Waze.

L’équipe de la NIA a emmené Waze sur place dans le complexe de Bandra Kurla vers 15 heures, a déclaré le responsable, ajoutant que la recherche était toujours en cours.

«La NIA prend l’aide de plongeurs professionnels et locaux qui connaissent bien la rivière Mithi. D’autres preuves seront probablement récupérées », a-t-il déclaré.

On soupçonne que l’inspecteur adjoint de police Riyazuddin Kaazi avait déclaré à la NIA lors de son interrogatoire que ces preuves avaient été jetées dans la rivière Mithi. Kaazi, qui est proche de Waze, a été interrogé par la NIA à plusieurs reprises dans un passé récent. C’est Kaazi qui aurait enlevé le DVR de la société de logement de Waze sur les instructions de cette dernière. Le corps de Hiran, un habitant de Thane, a été retrouvé dans la crique de Mumbra le 5 mars.

